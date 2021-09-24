«День поля» открыли в сельхозстолице края В Уссурийске стартовало конгрессно-выставочное мероприятие для сельхозпроизводителей и потребителей.

Более 270 сельхозпроизводителей собрались на «Приморском дне поля» в Уссурийске в четверг, 23 сентября. Конгрессно-выставочное мероприятие открыл губернатор края Олег Кожемяко.

Экспозиция сельскохозяйственной техники, оборудования, представленная 17 дилерами заводов-изготовителей, средств защиты растений, минеральных удобрений, семян развернулась в уссурийском парке «Радужный». Более 270 сельхозпроизводителей представили новейшие передовые технологии.

На торжественном открытии «Приморского дня поля» губернатор края Олег Кожемяко поблагодарил аграриев за труд и подчеркнул, что программы поддержки сельхозпроизводителей по повышению урожайности, удешевлению техники, модернизации производства дают результаты.

«Для труженика села важно, чтобы урожай был вовремя посеян, погодные условия не влияли на его качество и сроки уборки, чтобы крестьянин всегда оставался к зиме с прибылью. Сейчас приморские производители выходят на объемы, позволяющие обеспечить жителей края качественной продукцией по доступной цене. Мы, в свою очередь, будем расширять меры поддержки, которые позволят сделать приморское сельское хозяйство самым передовым на Дальнем Востоке», – заявил губернатор.

После торжественной части Олегу Кожемяко провели экскурсию по выставочным павильонам, экспозиции сельскохозяйственной техники. Студенты Приморской государственной сельхозакадемии угостили главу региона свежеиспеченным пирогом.

Напомним, что конгрессно-выставочное мероприятие «Приморский день поля» будет длиться три дня – с 23 по 25 сентября. Запланированы выездной практический семинар на полях Уссурийского аграрного колледжа, экскурсии для школьников и студентов, сельскохозяйственная ярмарка. Для жителей и гостей края экспозиция в парке «Радужный» будет открыта 25 сентября.

Сергей ПЕТРОВ

Фото с сайта primorsky.ru