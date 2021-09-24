Приморье опять взяли на карандаш Итоги выборов в регионе вновь заставили Москву задуматься, что же происходит в далеком регионе

Главное политическое событие 2021 года позади. Приморье вновь умудрилось как минимум удивить всю страну, как это было с выборами 2018 года, когда главой региона едва не стал «красный кандидат» Андрей Ищенко.

«Голосование за КПРФ – это просто такой сигнал отчаяния. От русского города на далеком тихоокеанском побережье величайшей страны мира. Город, который просто хочет быть самим собой»

Кремлю пришлось тогда предпринять просто титанические усилия, чтобы не отдать в руки ставленника КПРФ ключевой регион Дальнего Востока страны. Однако результат прошедших 17–19 сентября выборов, между прочим важнейших перед 2024 годом, показал, что ключевые проблемы, которые волнуют жителей края, а особенно Владивостока, не решены.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко так прокомментировал успех КПРФ: «Ну народ высказался, значит, те кандидаты в одномандатных округах недостаточно работали, не были активны». И добавил: «Партия («ЕР». – Прим. ред.) сделает выводы».

Вопрос еще и в том, какие выводы сделает Кремль…

Красные в городе

Что мы имеем. Начнем с краевого Законодательного собрания. На момент написания материала окончательные итоги не были озвучены, так как споры продолжались вплоть до провокаций и эксцентричных поступков отдельных кандидатов.

Все это вряд ли радикально изменит ситуацию. Скорее всего расклад будет такой. «Единая Россия» сохранит большинство – ее кандидаты предположительно получат 23 мандата из 30 (19 одномандатников плюс четыре «списочника». 14 депутатских мест займут представители КПРФ (11 одномандатников и 3 «списочника»). И еще по одному – ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду» и Партия пенсионеров.

Владивосток тут отметился особо. В столице края и всего ДФО КПРФ одержала оглушительную победу. Из 11 округов коммунисты, которые зюгановские, завоевали 8. Кстати, 3 оставшиеся – это территории, где части Советского района города присоединены к частям Артема, что позволило единороссам буквально вымучить здесь победу.

Ситуацию комментирует политобозреватель и блогер Александр Салков:

– Если в Госдуме в целом сохранился статус-кво с конституционным большинством «Единой России», то выборы в краевой парламент обозначили тенденцию к поляризации настроений в обществе. Сегодня ты либо за власть, либо против – позиция «ни нашим ни вашим» уже не находит отклика у избирателя. Поэтому партии, которые в чем-то поддерживали курс руководства страны, а в чем-то нет, потеряли в голосах.

«Единая Россия» взяла 23 мандата из 40 – примерно столько же, сколько было в двух прошлых созывах ЗС ПК, а вот коммунисты увеличили свое представительство с 8 до 14 депутатов. Однако со временем, как показала практика прошлых созывов, часть избранных от КПРФ депутатов вполне может примкнуть к фракции большинства.

«Единая Россия» свое взяла

Теперь выборы в Госдуму от края. Поздним вечером во вторник, 21 сентября, в Приморье таки подвели итоги выборов в высший законодательный орган страны. Как и показывали предварительные результаты голосования, во всех трех одномандатных округах победили кандидаты от партии власти. По единому округу в Приморье, как и в целом по стране, у «Единой России» большинство.

Приморье в новой думе будут представлять: Александр Щербаков, Владимир Новиков, Виктория Николаева.

По единому округу также победила «Единая Россия» с 37 % голосов (эта победа позволила остаться в Госдуме нового созыва Виктору Пинскому), у КПРФ – 28 %. 5-процентный барьер также прошли «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР и «Новые люди».

Правые вернулись

Теперь об итогах голосования по стране.

«Единая Россия» – в большинстве, КПРФ улучшила результаты, ЛДПР ухудшила. И самое заметное изменение: в Госдуме появится пятая партия.

Явка по всей России – 51,68 %. Такого никто не ожидал. По данным ЦИК после подсчета всех протоколов, ЕР набирает 49,82 %, КПРФ – 18,93 %, ЛДПР – 7,55 %, «Справедливая Россия» – Патриоты – За правду» – 7,46 %, «Новые люди» – 5,32 %. Они преодолевают 5-процентный барьер и попадают в новый созыв Госдумы.

За единороссами большинство одномандатных округов – 198. У коммунистов – 9, у справороссов – 8, у ЛДПР – 2. Еще 5 мест у самовыдвиженцев.

Сильно оторвались от конкурентов и губернаторы-единороссы. Рекордсмен – Рамзан Кадыров, возглавляющий республику с 2007-го, у него 99,7 %. У Алексея Дюмина, руководящего Тульской областью уже пять лет, почти 84 %.

ЛДПР, напротив, многое потеряла. Пять лет в Амурской области у партии было 29,02 %. Сейчас там – третье место с 14 %. Двукратное падение в Забайкальском крае (12,5 % против 26,4 %) и практически такое же – в Хабаровском крае (16,2 % против 25 %).

При этом в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев уверенно стал губернатором (56,8 %).

«ЛДПР проиграла весь Дальний Восток, который издавна считается протестным, даже Хабаровский край, традиционно успешный для партии Жириновского. Очевиден моральный износ, и на их поляне возник конкурент, которого раньше не было. Это «Новые люди», – отмечает президент Центра политтехнологий Борис Макаренко. - То, что ЛДПР прошла в парламент, личная заслуга Жириновского».

Неярко выступила и «Справедливая Россия – За правду». Наиболее успешными для нее стали выборы в Заксобрание Кировской области (19,7 %), а также в Мурманскую (17 %) и Астраханскую (16,2 %) облдумы.

«Новые люди» – партия-новичок, судя по всему, сформирует фракции сразу в 19 региональных Заксобраниях и рассчитывает на 13 кресел в Госдуме. Удивили и результаты в Москве: по итогам онлайн-голосования «Новые люди» даже опередили партии Жириновского и Миронова. Успех и на далекой Камчатке – 12,5 % в Заксобрании. Как и в столице, они заняли третье место после единороссов и коммунистов.

Передел кресел

В итоге фракция «Единой России» займет в думе 324 места. Это на 19 кресел меньше, чем в предыдущем созыве.

Вторая по численности фракция будет у КПРФ (18,94 % голосов избирателей и еще 9 одномандатников). Коммунисты рассядутся на 57 креслах. Это для них хорошая прибавка! В прошлом созыве они «ютились» лишь на 42.

Справедливороссы, которые теперь «За правду», превращаются в третью по размеру фракцию Госдумы, обойдя ЛДПР. Голосов они с жириновцами набрали почти одинаково: 7,47 % и 7,51 %. Но эсеры провели 8 одномандатников, а ЛДПР – лишь 2. В итоге у «Справедливой России» 27 кресел (было 23).

Для неподражаемого Владимира Жириновского итоги выборов в думу-2021 неутешительны. Его партия набрала почти вдвое меньше голосов, чем в 2016 году, и ей придется сжаться до 21 кресла в парламенте (вместо 39 прежних).

«Новых людей» в Госдуме раньше просто не было. И то, что они преодолели 5-процентный барьер для попадания в парламент, для них уже победа. За набранные на выборах 5,33 % голосов они получат думских 13 кресел. Это первая фракция правого толка в Госдуме с начала 2000-х годов.

Еще три партии не преодолели 5-процентную планку на выборах, но их одномандатники победили в своих округах. По 1 креслу в думе будет у «Родины», Партии Роста и «Гражданской платформы».

Конституционное большинство «Единой России» в Госдуме гарантирует проводимость всех, в том числе и непопулярных, законов. Таких как пенсионная реформа 2018 года. С учетом 2024 года и возможного (но необязательного) трансфера власти система решила сконцентрировать всю законодательную субъектность в руках партии власти, что ожидаемо.

И, конечно, важный вопрос, кто станет спикером Госдумы. Пока есть ощущение, что остается Володин.

Город за бортом!

И в завершение о том, почему Владивосток из раза в раз голосует именно так. Казалось бы, в город вложены сотни миллиардов рублей. Мосты, дороги, аэропорт, кампус ДВФУ на Русском, театры, галереи, Восточный экономический форум и все такое. А сколько всего еще строится! Ну а президент Владимир Путин чаще Владивостока бывает только в столицах. Но нет.

Автор этих строк уверен, что тут дело не в том, что цены в регионе заоблачные, а заработные платы откровенно нищенские. Причем они продолжают таять на глазах. И дело не в том, что городу не хватает каких-то благ.

Просто Владивосток изначально – это город смелых и амбициозных людей, авантюристов, созидателей, первооткрывателей, людей, которые готовы рисковать и действовать. Так было и при царях, и даже при авторитарных генсеках. Однако жесткая вертикаль власти, которая выстроена в стране сегодня – возможно, вынужденно после разрушительных 90-х, упорно превращает владивостокцев и дальневосточников в целом в обыкновенных провинциалов.

Город буквально связан по рукам и ногам. И это в то время, как в соседних странах города, которые находятся на побережье, в считаные годы становятся мегаполисами. И не по приказу сверху, как это планирует сделать Минвостокразвития, а потому что энергия прет. И потенциала Владивостока хватит, чтобы стать ну если не вторым Шанхаем, то Далянем и Пусаном точно. Но нет. Без разрешения Москвы нельзя.

Кстати, если кто не в курсе, в российской столице в данный момент крутится более 80 % всех денег. Еще около 10 % – в Питере. А остальные 10 % размазаны тонким слоем по стране. Напомню: это деньги, которые зарабатывает вся страна. Во Владивостоке остаются считаные копейки с каждого заработанного здесь рубля.

Куратор строек АТЭС-2012 Игорь Шувалов нынешним летом побывал во Владивостоке. И печально заявил, что мы не только не развили потенциал того эпохального для города события, но и многое растеряли. Увы, тот сказочный бросок вперед был сделан также по приказу из Москвы. Действие приказа закончилось, деньги иссякли, и город остался с двумя недостроенными и совершенно ненужными ему мегаотелями. Потому как не наш это масштаб. А мы себе самостоятельно даже рыбный рынок или аквапарк построить не можем. И не потому, что нет потребностей и идей, а потому, что без приказа никак нельзя. И желательно денег дайте. В том числе и наших же денег, на которые почему-то Собянин устраивает свои реновации и строит развязки. А нашим мэрам чуть что – по рукам. А то еще хуже. За самостоятельность и не согласованные с Москвой мечты.

Поэтому Владивосток и проголосовал за коммунистов. И не потому, что их сильно любит, а потому, что это самая сильная партия, которая могла бы хоть как-то подвинуть на троне «партию власти». Как когда-то проголосовал за Ищенко, о существовании которого до тех выборов в городе мало кто догадывался.

Голосование за КПРФ – это просто такой сигнал отчаяния. От русского города на далеком тихоокеанском побережье величайшей страны мира. Город, который просто хочет быть самим собой.

Евгений СИДОРОВ

Фото РИА «Новости».