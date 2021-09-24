Цены по самые помидоры Почему жители Владивостока даже в период сбора урожая вынуждены покупать овощи втридорога

Середина сентября – время реализации сельхозпродукции. В этом году земледельцев порадовали помидоры, огурцы, баклажаны и картофель. Даже несмотря на жаркое лето, практически без дождя. Тот же Спасский район завалил Приморье арбузами. С одного гектара бахчеводы собирали до 20 тонн полосатой ягоды!

«Сорочинские ярмарки» в краевом центре – это показуха для галочки в отчетах чиновников. Горожане – люди экономные, впрок тоннами не отовариваются. А от продажи нескольких десятков килограммов мяса, картофеля или капусты мы не разбогатеем»

На хороший урожай претендует и капуста, но время ее сбора еще впереди. Правда, радость крестьян преждевременна: мало вырастить сельхозпродукцию, главное – ее сбыть. Иначе труд и все затраты, вложенные в землю-кормилицу, коту под хвост.

С фермерами не поспоришь

Основной потребитель даров полей, садов и огородов в крае – Владивосток. Здесь ежедневно в каждом районе города работают около 30 рынков, больших и не очень, где можно купить зелень, ягоду, овощи и фрукты, выращенные на фермерских полях или на дачных участках.

Сельскохозяйственные ярмарки популярны у городского населения, здесь в отличие от магазинов можно поторговаться. И даже продегустировать товар перед покупкой.

Рынок в районе транспортного кольца на «3-й Рабочей» функционирует в субботу и в воскресенье. Он был открыт в прошлом году в качестве альтернативы бывшему рынку на главной площади Владивостока, который здесь существовал много лет, можно сказать, нелегально. Согласно Федеральному закону № 271-ФЗ от 30 декабря 2006 года «О розничных рынках» ярмарки не могут проводиться на территориях памятников истории и культуры, а также в радиусе 500 метров от них. Символ Владивостока – знаменитый красноармеец со знаменем – как раз попадает в этот узаконенный радиус.

На 3-й Рабочей, как и на других рынках краевого центра, организованных администрацией города, аренду за торговое место с продавцов не берут – с тем условием, чтобы они не ломили цены за свой товар. Уступка не сработала. Цены на некоторые дары полей, садов и огородов, дикоросы, на домашнюю молочную и мясную продукцию, рыбу и морепродукты здесь сравни ценам в супермаркетах.

К примеру, в прошлую субботу крупный чистый картофель на 3-й Рабочей продавали по 40-60 руб. за кг. Но по такой же цене его можно купить и в магазине. Аналогичная ситуация с помидорами, огурцами, яблоками, грушами, арбузами. Так, яблоки домашние, не китайские, «сладкие, хрустящие, очень сочные», как утверждала рукописная реклама, продавали за 180 руб. за кг, яблоки кисло-сладкие отдавали за такую же цену, кишмиш – за 600 руб. один кг. Клубнику – за 1000 руб. кг. Один кг кедровых орехов урожая нынешнего года стоит 500 руб., шишка с орехами – 100 руб., сухой шиповник – 100 руб. литровая банка. Литровую банку калины, привезенной из Арсеньева, продавали за 300 руб. А в прошлом году банка калины стоила 150 руб.

Продавцы сельхозпродукции мотивировали высокую стоимость своих товаров дорогой логистикой. Мол, пока до Владивостока доберешься, плюс обратная дорога, бензина спалишь на сотни рублей. Вся планируемая прибыль вылетит в выхлопную трубу автомобиля. С такими доводами не поспоришь. Поэтому горожанам приходится раскошеливаться.

Коммерсанты от села отвернулись

Тем не менее, по словам фермеров, с которыми общался автор этой публикации, проблему насыщения города сельхозпродукцией рынки не решают. Тому, кто ее решит, можно поставить памятник из золота.

– «Сорочинские ярмарки» в краевом центре – это показуха для галочки в отчетах чиновников. Горожане – люди экономные, впрок тоннами не отовариваются. А от продажи нескольких десятков килограммов мяса, картофеля или капусты мы не разбогатеем, – признавались мои собеседники, вспоминая добрыми словами доперестроечные времена, когда работала схема «поле – магазин», отлаженная сельхозкооперацией.

Тогда сельхозпродукция прямиком попадала на прилавок, минуя базы и склады. С минимальными наценками и отменного качества. Причем заготовители цену за товар давали хорошую. Сегодня предлагают копейки.

Более того, в последние годы коммерсанты отвернулись от села: ехать за товаром в глубинку накладно. Поэтому на рынках доминируют перекупщики. Они закупают сельхозпродукцию, тот же картофель, на оптовом рынке в Уссурийске, где он стоит 27–30 руб. за кг, и продают во Владивостоке в 1,5-2 раза дороже. Навар налицо. И не надо все лето горбатиться на поле под солнцем и еще волноваться, вырастет или засохнет.

– Если разобраться, то реализация – не наше дело. Нам некогда этим заниматься. Мы должны выращивать, выкармливать или надаивать! А оптовый закуп продукции и ее реализация – это работа специальных организаций или служб, которых сейчас нет, отсюда и цены в гору, – резонно рассуждали крестьяне.

Если крестьяне не нужны, тот так и скажите!

Анна, представитель крестьянско-фермерского хозяйства из села Кроуновка Спасского района, привезла во Владивосток много красного и зеленого перца, картошку, помидоры, баклажаны, кабачки, морковь, то есть все, что сама выращивает. И еще творог и сметану. Их Анна привозит под заказ. У нее с мужем в хозяйстве одна корова. Держать большое количество скотины не резон. Своего покоса нет, сено приходится покупать, а оно нынче дорогое. Раньше женщина торговала на площади в центре города, где, по ее словам, проходимость была хорошая, товар уходил быстро и помногу, поэтому цену можно было снизить до предела. В субботу на 3-й Рабочей она тоже быстро распродалась.

– Люди меня уже знают, туда-сюда – к обеду почти ничего не осталось, – улыбается Анна. И признается, что объемы реализации уже не те: здесь много конкурентов, поэтому нет смысла держать высокую цену.

Анна приехала на рынок затемно, в 5 часов утра, и не смогла пристроить свой прилавок – не было свободных мест. И никто не хотел подвинуться. С такой же проблемой столкнулись еще десять фермеров из разных районов края. Пришлось им ждать более трех часов, когда прибудут представители администрации рынка. Но и они, как утверждали мои собеседники, ничего не могли сделать в данной ситуации. Потому что у «начальства» не было рычагов воздействия на несговорчивых продавцов. Они даже не могли заставить сдвинуть ряды.

– На рынке в центре города были организованы ряды по виду продукции: молочка, мясо, рыба, овощи-фрукты, мед, кулинария, выпечка. А здесь теснота, скученность и никакого порядка, кто как хотел, тот так и встал. Рыба рядом с молоком и картошкой. Это разве нормально? Администрация нас приглашает: «Приезжайте!» Мы приехали, а мест для торговли нет. Мы – не перекупщики. Мы сами все выращиваем и платим налоги. Почему мы не можем продать то, что привезли на рынок? Мы в шоке! Если мы городу не нужны, то так и скажите. Тогда не рассказывайте нам сказки о поддержке фермерства, – возмущались сельхозпроизводители.

Администрация здесь бессильна?

– Какая это сельхозярмарка? Откуда здесь сельхозпроизводители? Здесь стоят пять-шесть настоящих фермеров, остальные – перекупщики. У меня один стол, а у них 15! – рассказал продавец меда из Уссурийска бородатый Александр Георгиевич, которого, как он утверждал, «все знают». Он тоже подтверждает, что площадь в центре Владивостока была самым хорошим местом для торговли сельхозпродукцией. Где без проблем могли разместиться все, кто приехал торговать.

– Мы там продавали хорошо! И там было чисто, площадь убирали, подметали. А здесь – антисанитария, грязно и пылища, когда ветер дует. И вся эта грязь оседает на продукты, на рыбу, булочки, хлеб. 3-я Рабочая – не место для рынка, здесь ничего не сделано для продавцов и покупателей. Только поставили три платных туалета, и все! – резюмировал пасечник.

С ним были солидарны практически все продавцы, с которыми довелось общаться корреспонденту «В». Я не выяснял, кто они, перекупщики или настоящие фермеры. По общему мнению, рынок на площади закрыли легко, но взамен дали территории в соответствии с известной поговоркой: «На тебе, Боже…». Дальше вы знаете.

И еще: в течение трех часов, с 13 до 16, мне так и не посчастливилось встретиться с администрацией рынка на 3-й Рабочей. Утром ее представители еще здесь мелькали, а потом исчезли. А на рынке на площади Борцов за власть Советов представители отдела торговли городской администрации присутствовали весь рабочий день. Мало ли какие вопросы возникнут у продавцов и покупателей. Кроме того, здесь всегда дежурили сотрудники полиции. Рынок – это рабочее место для карманников, воришек и мошенников.

Мы попросили прокомментировать ситуацию начальника управления экономического развития администрации Владивостока Александра Вициенко:

– Площадка сельскохозяйственной ярмарки на улице Жигура (район 3-й Рабочей) на 60 мест. В осенний период большая часть мест – 35 – отдается фермерам, продающим овощи, поскольку это сезонный и популярный товар. В целях контроля проведения ярмарки специалисты управления дежурят на площадке – они обходят всю территорию, общаются с фермерами. Чтобы принять участие в ярмарке, необходимо направить заявку в управление экономического развития города. Также фермеру необходимо приложить выписку из похозяйственной книги. Она подтверждает, что он является представителем личного или крестьянского (фермерского) хозяйства. Данную заявку рассматривают в управлении, и при положительном решении фермеру направляют приглашение. Если количество заявок больше, чем может вместить площадка, мы обязательно предлагаем фермеру другие точки для размещения. Кроме ярмарки сейчас для фермеров мы разработали новые торговые площади на 130 мест для проведения осенних сельскохозяйственных ярмарок. Чтобы принять участие в ярмарке, нужно позвонить в управление экономического развития администрации Владивостока по тел.: 8 (423) 261-44-93, 261-41-60. Специалисты расскажут все подробности.

Сергей КОЖИН

Фото:

Алексея Воронина, автора