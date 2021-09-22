Гурзуф Анны и дракон Федора Сразу две большие персональные выставки открылись в залах Приморского отделения Союза художников России. Они совершенно разные – по наполнению и исполнению, но обе одинаково интересные и поразительные.

Импрессионизм суровых островов

«Дальневосточный Гурзуф» (12+) – так называется мемориальная выставка памяти замечательной молодой художницы Анны Копытиной.

Анна уже была героиней публикаций «В»: в 2016 году она сумела организовать и провести уникальную выставку «Художники Владивостока – Курилам». Экспозицию из нескольких десятков картин Шикотанской группы Анна тогда сумела провезти по Кунаширу и Сахалину. И с невероятным успехом!

«Нас буквально рвали на части, помогали с перевозкой, – рассказывала Анна пять лет назад. – Южнокурильский музей купил десять работ – в основном художников Шикотанской группы. А однажды на выставку пришли японцы, приехавшие по «путевке выходного дня», и они тоже были в восторге. О нас написали все местные газеты, думаю, что не было ни одного жителя Южнокурильска или Курильска, которые бы не побывали на ней. Книга отзывов читается как поэма – люди восхищаются, удивляются. Люди поняли, что их, как им казалось, слишком далекие от Большой земли родные места восхищают своей красотой художников, что все возможно, если постараться… А самыми трогательными были отзывы от детей! Проект показал им, в первую очередь им, что творческие, культурные связи непрерывны, что у России нет «забытых уголков», и, уверена, оставил светлый след в их душах. Очень важно знать это, когда растешь…»

Кстати, в судьбе выставки тогда самым неожиданным образом поучаствовал Олег Кожемяко в бытность свою губернатором Сахалина. Он увидел экспозицию «Художники Владивостока – Курилам» в Южнокурильске и лично поспособствовал тому, чтобы она побывала и на Сахалине…

Анна Копытина была полна творческих планов и надежд. Она жила во Владивостоке. Окончила с красным дипломом Дальневосточную академию искусств, класс профессора Вениамина Гончаренко. Любимым местом пленэров Анны были Кунашир и другие Курильские острова – Шикотан, Итуруп. На ее работах вулканы, берега островов, лес, дома, люди, корабли. Художница была настолько впечатлена красотами Кунашира, что продолжала приезжать сюда почти каждый год, чтобы запечатлеть эти сказочные пейзажи. И, конечно, много картин написано в Приморье и во Владивостоке.

Но всем планам, увы, не суждено было сбыться. Несколько лет назад Анна ушла из жизни. И вот выставка «Дальневосточный Гурзуф» дарит людям ее удивительное творчество.

– Выставка называется так не случайно, – говорит Илья Бутусов, возглавляющий Приморское отделение СХ. – Гурзуф – солнечное побережье Крыма. Анна была ученицей Константина Коровина в третьем поколении. Коровин – Йогансон – Гончаренко – Копытина. А, как известно, мастерство художника передается по наследству. Известный импрессионист Константин Коровин несколько лет жил и творил в Гурзуфе, многим известны его крымские пейзажи – море, розы, чаепитие на освещенной солнцем террасе. Анна сравнивала свою живопись с Гурзуфом Коровина. По солнечному свету, по светотеням, по бликам морской воды пейзажи Приморья и Южно-Курильского побережья России очень напоминают Гурзуф, Крым… Работы Анны отличаются большой эмоциональностью, сочностью выражения мысли – это настоящий импрессионизм, в духе Константина Коровина.

Взял кисть – создай гармонию

В двух соседних залах СХ работает юбилейная выставка Федора Морозова «В поисках Белого Дракона» (16+).

– «Черному квадрату» Казимира Малевича, символизирующему предел визуальной изобразительности, 106 лет. Белому Дракону китайцев примерно столько же, сколько бумаге, то есть около двух тысяч лет. Именно тогда какой-то художник, проведя кистью с тушью по белому листу бумаги, нарушил таящуюся в нем гармонию и вынужден был взять на себя ответственность за создание новой, – рассказывает куратор выставки искусствовед Наталья Левданская. – Начиная с 1970-х Федор Морозов, зараженный страстью к мировому искусству XX века и начитавшийся книг Елены Завадской о древней философии и искусстве Китая, вступил в сложные, порой мучительные, но жизненно для него важные отношения с Белым Драконом.

Три десятка лет продолжались поиски сопряжения двух абсолютных противоположностей в изображении: Дао – бумажной «черной» абстрактной живописи погружения и фигуративной живописи, обращенной к зрителю, несущей свет через цвет на холсте, олицетворенной для Морозова образом Касталии из «Игры в бисер» Германа Гессе (серии «Вода и Камень», «Дао и Касталия», «Инь и Ян»). Эти поиски привели уже известного к тому времени художника к внешне неожиданному результату – большому циклу произведений–посланий историческим и культурным событиям, в основном известным художникам.

Базой для такого оригинального творческого высказывания послужила мастеру собственная оригинальная история искусства XX века, собранная им по крупицам – вопреки железному занавесу, полному запрету на знакомство советской интеллигенции с современным мировым художественным процессом.

На выставке Морозов впервые в таком объеме представил работы, созданные в соответствии с идеей Дао (Белого Дракона) и Духа феномена Касталии Германа Гессе.

Нетронутая белизна листа – предел абстракции и предел фантазии, она идеальна. И если художник решился нарушить ее своим прикосновением, то обязан создать новую гармонию, одну из бесчисленно возможных, уже заложенных в Белом Драконе.

Нарушая идеальную белизну листа мазками краски, Федор Михайлович получает пространственную композицию, в которой на каком-то этапе вдруг, интуитивно обнаруживает некую связь, ассоциацию с творчеством одного из множества хорошо ему известных по его истории искусств художника…

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА