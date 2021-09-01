Яблоня вызывает доктора Если в вашем саду на листьях яблони или груши появились желто-коричневые пятна, которые с обратной стороны листа «прорастают» короткой щетинкой, значит, деревья заболели паршой. Парша требует «медицинского» вмешательства – обработки химическими препаратами. Это наиболее эффективный, быстрый, а иногда и единственный способ борьбы с этой болезнью.

Лечат деревья от парши фунгицидами: бордоской жидкостью, ХОМом, СКОРом, фитоспорином и другими препаратами.

Возьмем для примера СКОР. Раствор для опрыскивания готовим исходя из пропорций: 2–2,5 мл препарата на 10 литров воды. Обычно пораженным растениям требуется не менее двух обработок, которые проводят с интервалом 10–14 дней.

Парша поражает не только листья, но и плоды. Они покрываются характерными темными пятнами. Кроме того, парша поражает и молодые неодревесневшие побеги, которые могут полностью усохнуть. Особенно это касается молодых побегов груши. Если растение сильно поражено паршой, помимо приростов могут пострадать и плодовые почки, что скажется на урожае следующего года.

Специалисты не устают повторять, что борьбу с паршой в саду нужно вести весь сезон, начиная обработки с того момента, как дневные температуры превысят +5 градусов, потому что развитие парши совпадает с развитием плодовых деревьев. Грибок зимует на опавшей листве, а потом вместе с капельками влаги попадает на распускающиеся листья, в момент цветения он заселяется на цветки, а потом на завязи. Следовательно, первые обработки препаратами, содержащими медь, либо хорусом, который работает при низких температурах, нужно проводить ранней весной по набухшим почкам.

Ранние весенние обработки значительно уменьшат распространенность и других опасных грибных болезней. Это разные листовые пятнистости и гнили плодов, монилиальный ожог и мучнистая роса.

Сейчас же на календаре начало осени, и нужно не пропустить те обработки, которые еще актуальны для сезона. Обработку яблонь и груш целесообразно провести в период листопада, когда есть возможность убрать часть популяции возбудителей болезней вместе с опавшей листвой.

Для обработок осенью используют 7–8-процентные растворы мочевины (карбамида), аммиачной селитры – 700–800 граммов на 10 литров воды. Эта обработка не только уничтожит споры парши на опавших листьях, но и поспособствует быстрому разложению листвы и превращению ее в органику.

Справка

Парша – опасное инфекционное заболевание сельскохозяйственных растений и плодовых культур, которое вызывают микроскопические патогенные грибы, актиномицеты и бактерии. Парша поражает и деформирует поверхность листьев, побегов, клубней и плодов, чем сильно снижает урожай. Заболевание широко распространено в умеренном климате (в зоне которого находится и Приморье).

Материалы и фото предоставлены журналом «Сады и огороды Приморья»