Огневые точки Ивана Денискина Как накануне войны на побережье Приморья удалось быстро создать надежную противодесантную оборону

Во многих живописных бухтах Приморского края можно встретить небольшие фортификационные сооружения – долговременные огневые точки (ДОТы). Построены они из железобетона или камня, а их пулеметные и пушечные амбразуры направлены в сторону моря.

Береговые ДОТы были неотъемлемой частью могущественной обороны Советского Союза, но мало кто знает, что история их появления связана с личностью простого, но очень неравнодушного советского военного инженера.

Пока Япония готовилась к десанту…

С момента установления советской власти на Дальнем Востоке в 1922 году и вплоть до 1929-го наше побережье представляло собой фактически «демилитаризованную зону»: Владивостокская крепость была упразднена, береговых батарей или каких-либо других укреплений, которые могли бы встретить морской десант противника, нигде не было. В 1929 году в связи с конфликтом на КВЖД во Владивостоке появились 120-мм береговые батареи, но коренным образом ситуация изменилась лишь в 1932-м, когда были созданы Морские силы Дальнего Востока – будущий Тихоокеанский флот.

Создание как флота, так и береговой обороны – дело хлопотное. Необходимо строить корабли, формировать для них экипажи, размещать инфраструктуру – причалы, склады, казармы, возводить мощные береговые батареи. На этом фоне создание противодесантной обороны – огневых точек, траншей, дорог к бухтам – представлялось делом важным, но относящимся к четвертой, если не к пятой очереди.

Для флота Владивосток продолжал быть самым важным местом как главная военно-морская база (ГВМБ), но теперь в зону ответственности ГВМБ входили не только полуостров Муравьева-Амурского и окрестные острова, но и чуть ли не все побережье южного и юго-восточного Приморья. С запада от Владивостока это побережье нынешнего Хасанского района, с востока – побережье Уссурийского залива, залив Стрелок с островами Аскольда и Путятина, известные ныне пляжи Ливадии, бухты Находка и Врангель и протяженный 180-км участок побережья от мыса Поворотного до района чуть севернее бухты Валентин.

В 1940 году за оборону побережья отвечали четыре сектора береговой обороны: Хасанский, Владивостокский, Шкотовский и Сучанский. Севернее начиналась зона ответственности Владимиро-Ольгинской ВМБ, которая защищала побережье от бухты Моряк-Рыболов (Пхусун) до бухты Джигит, а у входа в Татарский пролив берег находился в зоне ответственности Советско-Гаванской ВМБ.

В период становления ТОФ на ряде участков побережья началось возведение противодесантной обороны. Мощным рубежом из 14 ДОТов была прикрыта бухта Суходол (Кангауз) на востоке Уссурийского залива, но остальное побережье прикрывалось эпизодически. Так, было построено 16 ДОТов на побережье от залива Стрелок до района поселка Волчанец, еще несколько – в районе бухты Находка. Медленно шло строительство во Владивостоке, в 1934 и 1938 годах на острове Русском были построены десять пулеметных и три артиллерийских ДОТа, на острове Попова – четыре пулеметных и один артиллерийский ДОТ.

Этого количества огневых точек для отражения морского десанта было явно недостаточно. К 1940 году в Хасанском районе, на материковой части Владивостока, на протяженном участке побережья от бухты Врангеля до заливов Ольги и Владимира ДОТы даже не начинали строить. А к тому времени Япония – главный противник Советского Союза на Дальнем Востоке – наращивала десантные возможности своего флота, строила специальные десантные суда, сотни мореходных десантных барж «Дайхатсу», плавающие при волнении танки «Ка Ми».

Ставка на количество и маскировку

Именно на несоответствие возможностей потенциального противника и слабый уровень имеющейся противодесантной обороны и обратил внимание военинженер I ранга Иван Денискин.

В сентябре 1939 года он отправил доклад на имя наркома ВМФ Николая Кузнецова, в котором обратил внимание на то, что на флоте нет ясности в отношении организации противодесантной обороны, строительство огневых точек ведется от случая к случаю и растягивается на много лет. И предложил свое решение по инженерному оборудованию обороны побережья, обосновав переход к массовому и быстрому строительству ДОТов упрощенного типа.

В бюрократических лабиринтах доклад военинженера Денискина остался без ответа, но, будучи человеком ответственным, в марте 1940-го он отправил копию доклада уполномоченному Комиссии партийного контроля ЦК ВКП(б) по Приморскому краю Алексею Жигалову.

После вмешательства партийных инстанций дело сдвинулось, Денискин получил официальное задание от флотского начальства разработать принципиальную концепцию инженерной подготовки театра военных действий применительно к особенностям ТОФ. Поскольку концепция была им уже практически разработана, через месяц он представил ее командованию флота.

По мнению Ивана Денискина, в противодесантной обороне побережья именно ДОТы должны были играть главную роль, составлять костяк обороны. В то же время он сделал вывод о скоротечности боя на берегу, в ходе которого или противник будет уничтожен, или огневая точка подавлена огнем морской артиллерии. В любом случае не было необходимости обеспечивать защиту ДОТов от крупных снарядов. Денискин предложил значительно упростить ДОТы, отказаться от сложного оборудования, дополнительных помещений.

Таким образом уменьшить их размеры и строить малые ДОТы на одну-две амбразуры. По его мнению, «сила огневых точек заключается не столько в их защитной толще, сколько в их количестве и искусном применении к местности». Поэтому требовалась тщательная маскировка, чтобы до начала стрельбы ДОТы ничем себя не выдавали. В результате основой противодесантной обороны стали железобетонные ДОТы с толщиной стен 90 см и покрытия – 60 см, а размещались они, как правило, скрыто в углах бухт, за скалами.

Отразить атаку в любых условиях

Как же Иван Денискин предполагал ускорить возведение ДОТов, ведь строительство силами военно-строительных организаций (УНР) растягивалось на годы? Выход оказался простым: так как ДОТы значительно упрощаются по конструкции, то строить их может армейское или флотское подразделение, военным инженерам необходимо только снабдить их материалами, инструкцией и обеспечивать общий контроль. При таком подходе Денискин обещал строить ДОТы не за 1–2 года, а за 1–2 месяца.

В каждом секторе береговой обороны ГВМБ он предложил в 1940 году в экспериментальном порядке построить по десять упрощенных объектов, и этот проект был блестяще реализован в течение двух месяцев. Вблизи Владивостока упрощенные ДОТы возводились на наименее защищенных западном и юго-западном берегах острова Русского. Всего же до конца года в районе Владивостока, на побережье Хасанского района, острове Аскольд, по побережью Сучанского сектора, во Владимиро-Ольгинской ВМБ построили 43 ДОТа.

Помимо основного материала – железобетона – Иван Степанович предложил при строительстве использовать камень, добываемый из скал окрестных бухт. В 1940-м по одному каменно-бутовому ДОТу было построено в каждом секторе: на Русском это был ДОТ № 205 «Бурный» (на мысе Михайловского при входе в бухту Рында), на Аскольде – ДОТ «Петух», а в бухте Врангеля – ДОТ № 404 «Обрыв».

Проектировать и строить такие ДОТы сначала доверили инженерным службам секторов, однако первый блин вышел комом: толщину стен и покрытия оставили такими же, как и у железобетонных ДОТов, так что эти стены мог разбить любой снаряд. Поэтому в последующем строители возводили ДОТы из камня, их стены и покрытие в 2-3 раза превышали железобетонные.

Помимо ДОТов на берегу в больших количествах строились дерево-земляные огневые точки (ДЗОТы), не уступавшие ДОТам по степени защиты, но недолговечные в капризном приморском климате (к примеру, 5 и 6 мая 1944 года сильный ливень разрушил сразу четыре ДЗОТа в Шкотовском секторе). С 1942 года на берегу и вдали от берега массово возводились сборные железобетонные огневые точки (СЖБОТы) малых размеров. В воде и на суше строились деревянные и каменные надолбы, препятствующие выходу на берег танков и другой техники, побережье опутывалось десятками километров колючей проволоки, а к бухтам были проведены десятки километров новых дорог. Таким образом, флот реализовывал еще один принцип Ивана Денискина – «нужно быть готовым к отражению десанта в любом месте в любых условиях».

350 ДОТов и дзотов за три года

Опыт организации массового строительства упрощенных огневых точек на ТОФ был оценен должным образом и в декабре 1940 года рекомендован на всех флотах. Воодушевленный успехом, инженер Денискин предложил в строительный сезон 1941-го построить не менее 100 огневых точек на побережье. Для этого железобетонные ДОТы в целях ускорения строительства возводились по типовым проектам, а строительство каменно-бутовых ДОТов допускалось более пластичным.

Внутри все ДОТы были одинаковы: один или два (редко три) стандартных по размеру боевых каземата, где были установлены пулеметы «Максим» на специальном станке, система их водяного охлаждения, броневые заслонки амбразур, броневая или деревянная дверь, на потолке – двутавровые балки, препятствующие отколам покрытия.

В районе Владивостока в 1941 году основная часть огневых точек возводилась на островах Русском и Попова. Началось их возведение и на материковой части: вдоль Уссурийского залива построили 28 ДОТов, образовавших Уссурийский оборонительный рубеж, 7 ДОТов появилось в городской черте Владивостока на побережье Амурского залива. Всего в 1941-м вблизи города было построено 68 пулеметных и артиллерийских ДОТов, а общее число построенных в период с 1934 года достигло 96 точек.

Получило надежную защиту и побережье Хасанского района, где в 1940-1941 годах было построено 66 ДОТов и ДЗОТов. Начиналось возведение ДОТов южнее Славянки, самый ближний к поселку ДОТ, артиллерийский, находится на мысе Нерпа, откуда он простреливал протяженную бухту Баклан. Далее на юг ДОТы применялись уже повсеместно – в районе полуострова Клерка, для прикрытия бухты Бойсмана, на участке от мыса Красного до мыса Льва, сильное прикрытие получили бухты полуострова Гамова, бухты Троица, Алеут. Последний ближний к границе рубеж обороны шел от бухты Калевала до Голубиного утеса. Построены ДОТы были и на островах Фуругельма и Большой Пелис.

В 1942 году часть побережья Хасанского сектора была передана в ведение 25-й армии, и силами армейских подразделений на побережье было построено более сотни СЖБОТов.

На побережье Шкотовского сектора ДОТы были возведены на островах Аскольда и Путятина, а также в небольшом количестве севернее мыса Сысоева, на пляжах Ливадии, в 1942–1943 годах здесь велось и строительство десятков ДЗОТов.

Основная часть построенных огневых точек пришлась на слабозаселенное юго-восточное и восточное побережье Приморья, обороняемое Сучанским сектором. От бухты Находка до бухты Черноручье (Таухэ) было построено больше 100 ДОТов и ДЗОТов. В каждой бухте возводилось по два-три, а местами и четыре ДОТа и ДЗОТа. В крупных бухтах, таких как Шепалова, Краковка (Юзгоу), Успения, Киевка (Судзухе), Валентин, построили и по одному артиллерийскому ДОТу с двумя пушками, которые были способны быстрым огнем потопить любое плавсредство японцев.

Севернее, в пределах ответственности Владимиро-Ольгинской ВМБ, было построено 57 ДОТов и ДЗОТов, но размещались они очень неравномерно. Побережье от бухты Ванчин до залива Ольги прикрывалось слабо, только в бухте Моряк-Рыболов (Пхусун) было построено три ДОТа, а в бухтах Евстафия, Темпевай, Тамахеза имелось только по одному-два ДЗОТа. Основная часть ДОТов была построена в районах заливов Ольги и Владимира, где и размещалась военно-морская база.

За пределами бухты Владимира ДОТы и ДЗОТы по побережью тянулись еще почти на 30 км. Также они прикрывали бухту Тетюхе (Рудная Пристань), где были построены последние ДОТы. Далее на севере края размещались только ДЗОТы – недалеко от села Лидовка, в заливе Опричник, бухтах Духово, Джигит.

Еще севернее по побережью ДОТы можно встретить только на территории Хабаровского края, например, в районе Совгавани было построено 58 ДОТов и ДЗОТов.

…Конечно, ДОТы были не единственным средством противодесантной обороны и даже не главным. Главной была береговая артиллерия – могучие пушки калибром от 100-мм до 356-мм, которые могли прикрыть огнем почти все участки высадки вражеских войск. Но только взаимодействие артиллерии и огневых точек могло обеспечить полную уверенность в отражении атаки с моря.

Следует признать, что благодаря инициативе, грамотности и организаторским способностям военинженера Денискина на побережье Японского моря в 1940–1941 годах было обеспечено создание костяка противодесантной обороны и построено не менее 350 ДОТов и ДЗОТов, в последующие годы эта оборона только совершенствовалась и укреплялась. За заслуги во время Великой Отечественной войны Иван Денискин (хотя непосредственного участия в боевых действиях он не принимал) был награжден орденом Красного Знамени (в 1944-м) и орденом Ленина (в 1945 году).

Это наше наследие

Сегодня в каждой бухте объекты обороны стали своеобразной изюминкой. Часто туристы, приезжая на морское побережье, совмещают пляжный отдых с осмотром окрестностей, мысов, скал, и ДОТы неизменно удивляют их и приводят в восторг. Ведь в удаленных, можно сказать, диких районах Приморья не ожидаешь встретить рукотворное сооружение, да еще военного назначения.

Поэтому в наше время бурного развития туризма, строительства объектов туристической инфраструктуры крайне важно донести до «хозяев» пляжей понимание того, что ДОТы – это культурное наследие России и их требуется сохранить.

Больше всего внимания этим объектам было уделено администрацией Владивостока: ДОТы в пределах материковой части города, на островах Русском, Попова были взяты на учет как бесхозяйное недвижимое имущество и должны быть впоследствии отнесены к муниципальной собственности. Но это только первый шаг, ведь как использовать эти сооружения, местные органы власти до сих пор не представляют. Работа по их причислению к объектам культурного наследия, даже местного значения, не ведется.

Первый реальный шаг по признанию огневой точки памятником сделан в отношении каменно-бутового ДОТа № 404 «Обрыв», расположенного недалеко от бухты Врангель. 13 июля 2021 года Инспекция по охране объектов культурного наследия Приморского края издала соответствующее распоряжение. Теперь предстоит сделать второй шаг – установить, соответствует ли ДОТ понятию объекта культурного наследия.

Остается только надеяться, что разбросанные по всему побережью Приморья уникальные оборонительные сооружения со временем станут одной из визитных карточек местных туристических маршрутов.

Денис НИКИФОРОВ, специально для «В»

Фото:

из собрания Владимира КАЛИНИНА, автора, Юрия ИВАНОВА