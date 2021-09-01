Азиатские струны пахнут битумом Создать уникальные картины художнику помогли восхищение и… перенесенный ковид

Спокойные, таинственные, словно отрешенные от всего мирского, они смотрят на нас – загадочные китайские божки, великий Будда, непроницаемые божества Монголии… Дух Азии привез во Владивосток из Новосибирска академик РАХ заслуженный художник России Вадим Иванкин. И представил на выставке «Золотые струны» (6+) в галерее «Арка».

– Вадим Викторович, вы используете необычную технику – рисуете битумом…

– В общем-то, это такая же краска, как и любая другая. Я давно оставил масло, в основном пишу акварелью и темперой. А битум не такая уж изощренная техника, многие художники делают работы битумом. Может быть, из-за его пластичности, может быть, из-за возможности давать богатую гамму тональных градаций, отчасти переходящих в световые, – это такая сепия получается, не раздражающая глаз, особенно если брать изысканные, тонкие лаки. Но я в этом смысле веду себя варварски – у меня толстые слои лака, причем я брал разные нитролаки для создания красного, желтого цвета, пековый лак, который делают из каменного угля, очень крепкий и стойкий.

Все началось с работы «Скульптура на реставрации». Несколько лет назад я увидел такую картинку в Таиланде, по этим впечатлениям и появилась работа. Хотелось отойти от себя традиционного, сделать что-то другое. Но этот лист так и лежал. А в прошлом году в Новосибирск приехала Ольга Зотова, увидела его и предложила сделать серию и представить во Владивостоке. Мне это показалось интересным, я взялся за работу. Тематика выставки – восточная, я много ездил по Монголии, Таиланду. Так что все работы сделаны специально для выставки и здесь же впервые показываются…

– Трудно работать с битумом?

– К этой технике надо привыкнуть, почувствовать материал. Я по молодости терпеть не мог акварель, а потом, много позже, прочувствовал ее, понял ее возможности и стал акварелистом. Так и с битумом. Надо понять его возможности.

Когда это пришло, я сделал несколько удивительных открытий. По большому счету, все листы, кроме «Скульптуры на реставрации», еще сырые, невысохшие. Можно взять вехотку, окунуть в уайт-спирит и… без особых усилий все работы, кроме одной, стереть. Битум долго сохнет, очень долго. Что это значит? Это значит, что если вы кладете один мазок, то сверху второй положить очень сложно, он сотрет нижний. Тут необходимо работать очень аккуратно и все время продумывать действия вперед. С одной стороны, можно краску размывать, делать переходы тонов, высветлять. С другой – два раза по одному и тому же месту с одинаковым нажимом уже не пройдешься. И смешение разных лаков дает свои эффекты. Соединяя лаки, которые вообще не рекомендуют соединять, я добивался интересных фактур, эффекта кракелюра.

– А с точки зрения обоняния? Битум же пахнет ужасно!

– Это да. Сначала эти технические запахи – битума, ацетона, уайт-спирита – я воспринимал с трудом, до темноты в глазах. А потом переболел ковидом и частично стал не так ярко ощущать запахи. Не было бы счастья, как говорится… В общем, тошнить от этих «ароматов» меня перестало, но работал я вне зависимости от погоды и времени года только с открытой настежь форточкой и постоянно проветривал. Зубодробительная техника, если рассматривать ее с точки зрения влияния на организм. Но все же к марту нынешнего года 15 больших листов мне удалось сделать.

– Образы на ваших картинах фантазийные или навеяны реально увиденным в поездках?

– Практически во всех работах я использовал материал, накопленный во время поездок. Другое дело, что, когда ты смотришь на сделанное много лет назад фото, возникает какой-то образ, трансформируется в твоей голове, и ты переносишь его на лист. Можно рисовать, глядя на снятые кем-то фото, но, если ты сам, своими глазами этого не видел, не пережил тех чувств, что возникают при встрече с прекрасным, в голове никакой идеи, ничего настоящего не появится. Во всяком случае, со мной так. Мне надо увидеть, восхититься, пережить – а потом на листах появляются образы. Образы, в которых можно уловить черты тех скульптур, людей, которые стали источниками вдохновения. Абсолютно фантазийных образов на выставке немного, все остальное имеет под собой какую-то основу, связанную с тайской, монгольской, китайской скульптурой.

– Но некоторые работы буквально отсылают к Древней Греции, даже к православным иконам…

– Возможно. Ведь моя жизнь, мое творчество как русского художника вышло из православной, христианской культуры. Так что ничего удивительного – какие-то живописные, композиционные приемы оттуда перетекают и сюда, объединяя мое творческое пространство. Да и вообще, законы искусства ведь общие – что в христианской культуре, что в восточной.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА