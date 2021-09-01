Владивосток – вновь столица русской эмиграции Владивосток станет первым городом, который в начале осени примет масштабный всероссийский фестиваль «Русское зарубежье: города и лица» (16+).

Со 2 по 5 сентября в столице ДФО состоится первый фестиваль, посвященный русскому зарубежью. В эти дни жители и гости города смогут посетить более десятка самых разных мероприятий, каждое из которых будет открытым и бесплатным. Фестиваль начнется во Владивостоке, а завершится в Севастополе, объединив пять городов России.

История русского зарубежья напрямую связана с трагическими событиями в России начала XX века, когда революция 1917 года и Гражданская война заставили навсегда покинуть родину представителей российского дворянства, творческой и научной интеллигенции, офицеров российской армии, государственных деятелей, предпринимателей и промышленников. Их вклад в мировую культуру значителен. Особенно ярко эта тема раскрывается в контексте истории городов, в которых состоится фестиваль: Владивосток, Омск, Пермь, Екатеринбург и Севастополь.

В нашем городе фестивальные события пройдут в музее истории Дальнего Востока имени Арсеньева, в Пушкинском театре, на форте Поспелова и на других городских площадках. Нас ждут презентация книги воспоминаний инженера Владивостокской крепости Петра Унтербергера, вечер памяти начальника штаба крепости генерала Алексея Будберга, интереснейший лекторий, героями которого станут поэтесса Ларисса Андерсен и семья Янковских. Кроме того, во время фестиваля в музее Арсеньева откроется выставка, посвященная артисту балета Рудольфу Нурееву.

Связующим звеном фестиваля для всех пяти городов станет выставочный проект «Русское зарубежье в фотопортретах» (16+), подготовленный совместно с Домом русского зарубежья имени Александра Солженицына. Это выставка фотографий выдающихся представителей русской эмиграции 1920–1930-х годов, созданных эмигрантом, фотохудожником Петром Шумовым.

Фестиваль «Русское зарубежье: города и лица» входит в культурную программу VI Восточного экономического форума.

Отдел новостей «В»

Фото из архива музея имени Арсеньева (Русское зарубежье)