«Адмирал» поменял наставника В клуб вернулся Александр Андриевский

Владивостокский «Адмирал» буквально на самом старте чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сменил главного тренера. На «судовой мостик» клуба вновь поднялся заслуженный мастер спорта Республики Беларусь Александр Андриевский. Пока на один год, поскольку тренерские соглашения по устоявшейся традиции всегда рассчитаны на сезон.

– Начало предсезонной подготовки и результаты товарищеских матчей нынешнего лета вызвали беспокойство в Приморье. Поэтому было принято непростое решение о смене главного тренера Сергея Вострикова и тренера по нападающим Анатолия Емелина, – прокомментировал состоявшиеся изменения генеральный директор хоккейного клуба Алексей Ан. – Новый главный тренер хорошо знаком приморским болельщикам. Хотя у Александра Андриевского были предложения от других команд лиги, свой выбор он остановил на «Адмирале». Нам это приятно. Верю, что нашу команду он приведет к хорошему результату, ведь у него большой опыт работы во Владивостоке, и он прекрасно понимает специфику КХЛ.

«В» напоминает, что Александр Андриевский за свою долгую спортивную карьеру добился значительных результатов. Будучи игроком, он становился чемпионом Спартакиады народов СССР, чемпионатов СССР, СНГ, Белоруссии и обладателем бронзовых медалей в Финляндии. Являлся капитаном сборной и лучшим хоккеистом Белоруссии. В роли главного тренера становился обладателем Кубка Шпенглера и призером других турниров.

Опытный наставник уже возглавлял «Адмирал» три сезона – в период его создания и становления. Дважды выводил приморскую команду в плей-офф, что стало лучшим результатом в истории клуба. Александр Леонидович воспитал целую плеяду «моряков», которые становились членами ряда сборных России.

За неделю после возвращения на пост тренера Андриевский уже успел «отчислить» некоторых из находившихся на просмотре игроков. Расположение команды покинули Дмитрий Арсенюк, Александр Борисенков, Николай Глухов, Павел Медведев, Максим Салахов, Юрий Сергиенко и Егор Яковлев. Вместо них пригласили двух чешских хоккеистов – защитники Войтех Мозик и Либор Шулак имеют опыт выступлений в лучших клубах Чехии, Австрии, России, США и Канады, поэтому станут хорошим подспорьем для «Адмирала». Еще одного молодого нападающего «моряков», Рихардса Букартса, в конце августа пригласили в сборную Латвии для участия в отборочном турнире, победитель которого поедет на Олимпиаду-2022.

Николай КУТЕНКИХ

Фото с сайта ХК «Адмирал»