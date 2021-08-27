Заявку на подключение к газу можно подать по 45 адресам В муниципальных образованиях Приморского края, вошедших в первую очередь догазификации, работают 45 пунктов приема заявок от населения.

По информации министерства энергетики и газоснабжения Приморского края, по состоянию на среду, 25 августа, поступило почти 7,8 тысячи заявок на подключение к газу от жителей Приморья. Все обращения рассматриваются специалистами индивидуально.

Подать заявку во Владивостоке на электронный адрес zayavkanagaz@vlc.ru или по адресам:

– улица Ильичева, 15, 3-й этаж, кабинет 33;

– улица Махалина, 9, кабинет 32;

– улица Калинина, 116, кабинет 12;

– поселок Трудовое, улица Лермонтова, 36, кабинет 7;

– проспект 100 лет Владивостоку, 94;

– Краснознаменный переулок, 3;

– остров Русский, улица Экипажная, 10.

В Артемовском городском округе:

– площадь Ленина, 15, Дворец культуры угольщиков;

– улица Донбасская, 22, ТО Шахта «Амурская»;

– улица Днепростроевская, 11;

– улица Ворошилова, 4, Дом культуры «Диана»;

– улица Сахалинская, 1;

– село Кневичи, переулок Чуркина, 12;

– поселок Заводской, улица Ленина, 15/1;

– село Ясное, Дом культуры;

– село Кролевцы, улица Крупская, 31, магазин;

– село Кролевцы, улица Тверская, 4, магазин;

– село Олений, улица Силина, 21, Дом культуры;

– село Суражевка, улица Ярославская, 52, Дом культуры «Любава».

В Уссурийском городском округе:

– улица Русская, 10, Дом культуры «Дружба», тел. 8 (4234) 26-07-78;

– село Дубовый Ключ, улица Садовая, 18;

– село Воздвиженка, улица Молодежная, 2;

– село Новоникольск, улица Советская, 70.

В Спасске-Дальнем (adm@spasskd.ru):

– улица Борисова, 17, администрация городского округа Спасск-Дальний;

– улица Красногвардейская, 75/1, городской центр народной культуры «Приморье»;

– улица Колхозная, 34, магазин «Смак5».

В Спасском районе:

– улица Ленинская, 27, администрация Спасского района, 3-й этаж, кабинет 41, тел. 8 (42352) 2-11-89;

– село Летно-Хвалынское, улица Первомайская, 17а, тел. 8 (42352) 7-27-76;

– село Славинка, улица Центральная, 33, клуб, тел. 8 (42352) 7-47-17;

– село Красный Кут, улица Октябрьская, 8а, тел. 8 (42352) 9-32-00;

– село Дубовское, улица Советская, 49, тел. 8 (42352) 5-81-00;

– село Спасское, улица Спасская, 116, тел. 8 (42352) 3-91-43.

В Большом Камне:

– улица Долгова, 4, кабинет 9;

– село Петровка, улица Школьная, 1;

– поселок Новый Мир, улица Ганслеп, 10.

В Надеждинском районе:

– село Вольно-Надеждинское, улица Пушкина, 59а;

– село Прохладное, улица Центральная, 15а, магазин «Радость»;

– село Прохладное, улица Молодежная, 1в;

– поселок Зима Южная, микрорайон Южный, улица Озерная, 9.

В Октябрьском муниципальном округе:

– село Галенки, улица 50 лет ВЛКСМ, 35, кабинет 1, тел. 8 (42344) 59-3-44.

В Михайловском районе:

– село Первомайское, улица Школьная, 20;

– село Дубки, улица 40 лет Победы, 1а;

– село Григорьевка, улица Калинина, 34;

– село Новое, улица Центральная, 9;

– село Михайловка, улица Колхозная, 83.

Напомним, что всего в Приморском крае до 2023 года планируется обеспечить голубым топливом более 72 тысяч частных домов. В конце июля губернатор поручил зампреду правительства Приморья Елене Пархоменко совместно с региональными министерствами энергетики и газоснабжения, труда и социальной политики, главами муниципалитетов до 1 сентября сформировать перечень домовладений, желающих подключиться к газу, чтобы с конца этого года начать работы по газификации. Также глава региона добавил, что с 2023 года начнется масштабная газификация юга Приморья, и уже сейчас необходимо определить промышленные предприятия, объекты энергетики и ЖКХ, которые будут переведены на голубое топливо.

Отдел новостей «В»

Фото из архива «В»