Заявку на подключение к газу можно подать по 45 адресам
В муниципальных образованиях Приморского края, вошедших в первую очередь догазификации, работают 45 пунктов приема заявок от населения.
По информации министерства энергетики и газоснабжения Приморского края, по состоянию на среду, 25 августа, поступило почти 7,8 тысячи заявок на подключение к газу от жителей Приморья. Все обращения рассматриваются специалистами индивидуально.
Подать заявку во Владивостоке на электронный адрес zayavkanagaz@vlc.ru или по адресам:
– улица Ильичева, 15, 3-й этаж, кабинет 33;
– улица Махалина, 9, кабинет 32;
– улица Калинина, 116, кабинет 12;
– поселок Трудовое, улица Лермонтова, 36, кабинет 7;
– проспект 100 лет Владивостоку, 94;
– Краснознаменный переулок, 3;
– остров Русский, улица Экипажная, 10.
В Артемовском городском округе:
– площадь Ленина, 15, Дворец культуры угольщиков;
– улица Донбасская, 22, ТО Шахта «Амурская»;
– улица Днепростроевская, 11;
– улица Ворошилова, 4, Дом культуры «Диана»;
– улица Сахалинская, 1;
– село Кневичи, переулок Чуркина, 12;
– поселок Заводской, улица Ленина, 15/1;
– село Ясное, Дом культуры;
– село Кролевцы, улица Крупская, 31, магазин;
– село Кролевцы, улица Тверская, 4, магазин;
– село Олений, улица Силина, 21, Дом культуры;
– село Суражевка, улица Ярославская, 52, Дом культуры «Любава».
В Уссурийском городском округе:
– улица Русская, 10, Дом культуры «Дружба», тел. 8 (4234) 26-07-78;
– село Дубовый Ключ, улица Садовая, 18;
– село Воздвиженка, улица Молодежная, 2;
– село Новоникольск, улица Советская, 70.
В Спасске-Дальнем (adm@spasskd.ru):
– улица Борисова, 17, администрация городского округа Спасск-Дальний;
– улица Красногвардейская, 75/1, городской центр народной культуры «Приморье»;
– улица Колхозная, 34, магазин «Смак5».
В Спасском районе:
– улица Ленинская, 27, администрация Спасского района, 3-й этаж, кабинет 41, тел. 8 (42352) 2-11-89;
– село Летно-Хвалынское, улица Первомайская, 17а, тел. 8 (42352) 7-27-76;
– село Славинка, улица Центральная, 33, клуб, тел. 8 (42352) 7-47-17;
– село Красный Кут, улица Октябрьская, 8а, тел. 8 (42352) 9-32-00;
– село Дубовское, улица Советская, 49, тел. 8 (42352) 5-81-00;
– село Спасское, улица Спасская, 116, тел. 8 (42352) 3-91-43.
В Большом Камне:
– улица Долгова, 4, кабинет 9;
– село Петровка, улица Школьная, 1;
– поселок Новый Мир, улица Ганслеп, 10.
В Надеждинском районе:
– село Вольно-Надеждинское, улица Пушкина, 59а;
– село Прохладное, улица Центральная, 15а, магазин «Радость»;
– село Прохладное, улица Молодежная, 1в;
– поселок Зима Южная, микрорайон Южный, улица Озерная, 9.
В Октябрьском муниципальном округе:
– село Галенки, улица 50 лет ВЛКСМ, 35, кабинет 1, тел. 8 (42344) 59-3-44.
В Михайловском районе:
– село Первомайское, улица Школьная, 20;
– село Дубки, улица 40 лет Победы, 1а;
– село Григорьевка, улица Калинина, 34;
– село Новое, улица Центральная, 9;
– село Михайловка, улица Колхозная, 83.
Напомним, что всего в Приморском крае до 2023 года планируется обеспечить голубым топливом более 72 тысяч частных домов. В конце июля губернатор поручил зампреду правительства Приморья Елене Пархоменко совместно с региональными министерствами энергетики и газоснабжения, труда и социальной политики, главами муниципалитетов до 1 сентября сформировать перечень домовладений, желающих подключиться к газу, чтобы с конца этого года начать работы по газификации. Также глава региона добавил, что с 2023 года начнется масштабная газификация юга Приморья, и уже сейчас необходимо определить промышленные предприятия, объекты энергетики и ЖКХ, которые будут переведены на голубое топливо.
Отдел новостей «В»
Фото из архива «В»