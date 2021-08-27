«Ковчег» встал на колеса Социальное такси отвезет в магазин, к врачу и на море

Жителям Владивостока сложно представить себе лето без отдыха на пляже. Как же это так – каждый день ходить возле моря и не искупаться? Однако для людей, проводящих все время в инвалидной коляске, даже такое простое действие может быть недоступно…

Внутри городских кварталов власти стараются создавать доступную среду: строят пандусы, делают более низкие бордюры на тротуарах, оборудуют общественный транспорт, чтобы им могли пользоваться люди с ограниченными возможностями здоровья. Но за пределами жилой черты ситуация не столь благополучна. Большинство популярных мест отдыха во Владивостоке не подготовлено для нахождения там маломобильных граждан. И даже неширокий песчаный пляж становится непреодолимым препятствием для колясочников.

В настоящее время в Приморском крае живет более 15 тысяч человек с I группой инвалидности. Каждый из них хотел бы вернуться к нормальной жизни. Но, к сожалению, многие даже не могут покинуть собственную квартиру без посторонней помощи. Для таких людей 15 лет назад впервые был организован летний реабилитационный лагерь «Инвалето».

Отпуск на равных

С 2006 года межрегиональная общественная организация инвалидов «Ковчег» каждый летний сезон старается вывозить своих подопечных на пляжи Приморья. Старожилы клуба говорят: иногда в импровизированных лагерях на берегу моря собиралось до 90 человек с ОВЗ. На природе колясочники отдыхают от постоянной рутины, делятся переживаниями и проблемами с теми, кто их точно поймет. А еще знакомятся, находят друзей, а иногда и любовь.

– Мы на «Инвалето» приезжаем семьей. Сейчас на один денечек, а были времена – и на месяц выбирались. Здесь мы наслаждаемся природой, дышим соленым воздухом, принимаем солнечные ванны и, конечно, купаемся. Все это благодаря «Ковчегу» и социальному такси, которое оборудовано аппарелью (подъемник для колясок. – Прим. авт.). Своим ходом мы пытались добраться до пляжа, но ничего не вышло, – рассказывает одна из членов объединения Ольга Лебедева.

Сейчас «лагерем» общественная организация называет небольшой участок на берегу бухты Ахлестышева острова Русского, недалеко от океанариума. Пока из доступной среды там есть только специальная коляска для погружения спинальников в воду и деревянный помост для прогулок. Но и этому они безмерно рады. В планах у «Ковчега» – обзавестись домиками, в которых можно было бы отдыхать круглогодично.

Попасть в лагерь может любой желающий. Руководитель общественной организации инвалидов «Ковчег» Артем Моисеенко рассказывает, что отдыхать на Ахлестышева приезжают даже из соседних регионов. На берегу моря участники «Инвалета» постоянно придумывают для себя какую-то культурную программу: творческие или развлекательные вечера, спортивные соревнования. По утрам тренеры из Приморской федерации карате проводят для них зарядку на свежем воздухе, а в ближайшую субботу отдыхающих ждет прогулка на сапбордах.

– Год назад я начал вести тренировки по паракарате. На них мы познакомились с Артемом Моисеенко, и он предложил мне сотрудничать с «Ковчегом». С тех пор мы проводим для организации различные мероприятия, стараемся помогать, – говорит член Федерации карате Приморского края Алексей Воскобойников. – Например, я на социальном такси привожу и забираю людей из лагеря, а на море провожу для них тренировки. Конечно, такой отдых идет на пользу инвалидам – можно сказать, что это еще один способ реабилитации.

Все маршруты нам по плечу

Когда отдых заканчивается, водитель развозит всех участников лагеря по домам, чтобы потом вернуться по первой их просьбе и сопроводить к врачу или за продуктами. Любые, даже самые житейские проблемы инвалиды могут решить с помощью специального транспорта.

Социальное такси – большой успех «Ковчега». Сейчас у организации три автобуса, готовых забирать и перевозить колясочников как внутри города, так и в его ближайших окрестностях. Благодаря специальному оборудованию транспортное средство может одновременно вмещать до четырех пассажиров в колясках вместе с сопровождающими. В том случае, когда человек может ходить, но имеет другие ограничения по здоровью (например, ампутацию или ДЦП), организация может предоставить ему легковую машину. Все перевозки «Ковчег» осуществляет бесплатно.

– Пожалуйста, обращайтесь, кому нужно. Мы приедем, если необходимо, а волонтеры помогут спуститься вам с этажа. Автобус может отвезти вас в магазин, больницу, на тренировку или сюда, в лагерь на море. У нас нет ограничений, так что обслужим, можно сказать, по первому разряду, – говорит президент «Ковчега» Артем Моисеенко.

Частные службы такси очень редко подготовлены к перевозке пассажиров с особенностями здоровья. В маленький седан вряд ли влезет даже сложенная коляска, а для того, чтобы посадить инвалида в необорудованный микроавтобус или мини-вэн, придется потратить немало времени и сил. Водитель социального транспорта готов к любым ситуациям, он знает, как помочь своим пассажирам сесть, как уложить сумки и коляску, чтобы ничего не мешало. Если нужно, поможет подняться и спуститься.

– В обычное такси мы не всегда можем забраться – не проходим по габаритам. Например, если едешь в аэропорт, у тебя большие багажные сумки и еще коляска сложенная. В таких случаях нас как раз и выручает социальное такси, – говорит Ольга Лебедева. – Я пользуюсь этой услугой примерно раз в два месяца. Мы живем в Вольно-Надеждинском, приехать в город на медико-социальную экспертизу самой сложно, да и в обычную больницу тоже.

Несмотря на свое особенное положение, члены клуба стараются вести активную жизнь. Заводят семьи, учатся самостоятельно водить машину, устраиваются на интересную работу и даже открывают собственный бизнес. Главный посыл общественной организации: в коляске жизнь не заканчивается. Начать заново открывать мир можно с малого – хотя бы с поездки на море. А дальше – больше.

Если вам нужна помощь социального такси, вы можете обратиться по телефону 8-914-790-00-45.

Марина ЗУБКО

Фото Настасьи ЛИХМАН