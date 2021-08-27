«Есть за что!»: инициатива поощряема Администрация Владивостока в этом году вновь выплатит премии молодежи. Активные и талантливые ребята за реализацию интересных значимых проектов в дальневосточной столице получат по 100 тысяч рублей. Заявки принимают до конца сентября.

«Документы от соискателей мы принимаем до 30 сентября, но советуем всем поторопиться. В этом году по итогам конкурсного отбора премии по 100 тысяч рублей получат 10 владивостокцев», – прокомментировали в управлении по делам молодежи и связям с общественностью администрации Владивостока.

Молодежная премия «Есть за что!» присуждается за реализованное дело или состоявшееся событие, которое повлияло на развитие города и принесло пользу его жителям. Лауреатов поощряют за развитие привлекательности города и сохранение исторического наследия, за достижения в областях предпринимательства и экономического развития, образования, просвещения и науки, развития общественных связей и журналистики, социальных коммуникаций и благотворительности, искусства и культуры, охраны экологии городской среды и укрепления здорового образа жизни.

Напомним, что участниками конкурса могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Документы принимают в управлении по делам молодежи и связям с общественностью администрации города по адресу: Океанский проспект, 30. По всем вопросам можно обращаться по номеру 2-614-400, e-mail: konyaeva@vlc.ru.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта vlc.ru