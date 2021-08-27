Более полумиллиона пенсионеров Приморья получат по 10 тысяч рублей Пожилые приморцы наряду с пенсионерами других регионов страны этой осенью получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Как уточнили в региональном отделении Пенсионного фонда России, предусмотренная указом президента РФ выплата будет производиться вместе с пенсией.

Напомним, что указ о единовременной выплате пенсионерам президент России Владимир Путин подписал во вторник, 24 августа. По оценкам специалистов ПФР, дополнительную поддержку в размере 10 тысяч рублей получат около 536 тысяч жителей Приморского края. Вероятнее всего, перечисление денег произойдет уже в сентябре.

«Если по каким-то причинам человек не получит ее в сентябре, получит позже», – уточняют специалисты фонда.

В свою очередь, в правительстве Приморья отмечают, что в крае действует несколько региональных мер социальной поддержки, призванных дополнительно поддержать пенсионеров. Так, все граждане, получающие пенсию, ежегодно получают единовременно по 1 тысяче рублей. Эта мера социальной поддержки появилась в Приморье в 2004 году. С начала текущего года на выплату «губернаторской тысячи» уже направили 562,8 млн рублей.

Кроме того, с 2020 года приморским пенсионерам с низким достатком стали единовременно выплачивать по 6 тысяч рублей. Выплата предоставляется гражданам, материальное обеспечение которых ниже среднегодовой величины прожиточного минимума пенсионера, рассчитанной за предыдущий год. В марте ее получили более 74 тысяч приморцев, расходы на эти цели составили 453,4 млн рублей.

Наконец, более 2 млрд рублей с начала 2021 года направили на региональную доплату к пенсии. Ее размер равняется разнице между прожиточным минимумом и фактическим материальным обеспечением человека. В списке получателей – около 82 тысяч неработающих пенсионеров, общая сумма доходов которых ниже прожиточного минимума пенсионера в Приморье. Кроме пожилых людей с низкой пенсией на эту меру социальной поддержки могут рассчитывать инвалиды детства и те, кто лишился здоровья, не успев заработать необходимый стаж для более высокого размера пенсии, а также дети, потерявшие кормильца.

Информацию по вопросам краевых выплат можно получить в Центре социальной поддержки населения Приморского края по телефону 8-800-30-22-145.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА