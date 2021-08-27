Сертификаты ждут своих хозяев В Приморье продолжается регистрация на розыгрыш ценных призов среди тех, кто завершил иммунизацию от коронавируса. Более 54 тысяч прошедших вакцинацию от COVID-19 приморцев поборются за новые квартиры и машины, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

Как отмечают в департаменте информационной политики Приморского края, по состоянию на утро четверга, 26 августа, на розыгрыш двух сертификатов на квартиры и пяти сертификатов на машины зарегистрировались 54343 человека. Все они граждане России, которые постоянно проживают на территории Приморского края и прошли первый и второй этапы иммунизации от COVID-19 (либо только первый этап – в случае с вакциной «Спутник Лайт») до 15 сентября в Приморье.

Зарегистрироваться и получить уникальный код участника жеребьевки привитые приморцы могут до 20 сентября. Каждый вакцинированный может зарегистрироваться для участия в розыгрыше только один раз. Это займет не больше пяти минут.

Отдел новостей «В»