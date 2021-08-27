За каждой школой закрепят полицейского В администрации Владивостока состоялось очередное заседание антитеррористической комиссии. Одним из вопросов его повестки была безопасность образовательных учреждений, сообщает пресс-служба городской администрации.

Участниками совещания под председательством заместителя главы Владивостока Дмитрия Свитайло стали представители правоохранительных органов, пожарной службы, руководители образовательных учреждений, специалисты профильных органов администрации. О том, как вопросы безопасности решаются в канун 1 сентября в образовательных утверждениях, отчитался Александр Шендрик, главный специалист профильного управления мэрии.

«Для обеспечения безопасности и защиты от террористических посягательств во всех школах и детсадах введен контрольно-пропускной режим, – сообщил он. – Все образовательные организации, включая новый детсад на Патрокле, оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации с дублированием сигнала о возникновении пожара на пульт пожарной охраны. Все организации оснащены видеонаблюдением».

Во всех муниципальных школах и детсадах имеются системы речевого оповещения на случай угрозы возникновения нештатной ситуации. В 206 учреждениях образования (78 школ, 122 детских сада, 6 учреждений дополнительного образования) организована круглосуточная охрана сотрудниками лицензированных охранных организаций. 1 сентября за каждой школой будет закреплен сотрудник полиции.

Обсудили на комиссии и вопросы подготовки к Восточному экономическому форуму, где ожидается присутствие около 10 тысяч человек. На время культурно-массовых мероприятий в рамках форума планируется привлечение сотрудников полиции. Что касается единого дня голосования, который пройдет 19 сентября, то в этот день во Владивостоке будет работать 241 избирательная комиссия. Во время печати бюллетеней, а также с момента их завоза на избирательные участки до последующего вывоза будет организована круглосуточная охрана силами сотрудников полиции.

Отдел новостей «В»