Привиться от гриппа можно с 1 сентября Организацию прививочной кампании против сезонного заболевания обсудили на днях на совещании губернатора Приморья Олега Кожемяко с органами исполнительной власти и главами муниципальных образований.

Министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко со ссылкой на Роспотребнадзор отметила, что прививка от гриппа на фоне продолжающейся эпидемии COVID-19 на всей территории страны очень важна: сочетание двух инфекций, в случае если человек заразится и той и другой, – это серьезный риск для здоровья. В прошлом году всплеск заболеваемости гриппом удалось сдержать только благодаря массовой вакцинации от него.

«В этом году важно заблаговременно спланировать свою прививочную кампанию, если вакцинация от коронавируса только предстоит. Это связано с рекомендациями по сочетаемости препаратов от COVID-19 и гриппа. Так, противогриппозную прививку необходимо делать не менее чем через месяц после введения второй дозы препарата от коронавируса (либо первого укола «Спутник Лайт»)», – сообщила Анастасия Худченко.

Таким образом, если первую дозу «Спутником V» или «ЭпиВакКороной» приморец поставит, например, 1 сентября, то прививку от гриппа он может сделать только начиная с 22 октября. Однако тех приморцев, которые уже завершили иммунизацию от COVID-19 более месяца назад, будут ждать в прививочных пунктах против гриппа уже с 1 сентября.

Отдел новостей «В»