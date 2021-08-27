Ревакцинация добавит антител Жители и гости Приморья могут пройти повторную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. Сделать это можно во всех мобильных и стационарных прививочных пунктах, развернутых в регионе.

По данным министерства здравоохранения Приморского края, повторная вакцинация показана людям через шесть месяцев после прохождения первичной иммунизации и может быть произведена любым отечественным препаратом вне зависимости от наличия антител к COVID-19.

Напомним, что в Приморском крае массовая вакцинация началась в январе 2021 года.

«Вакцинация от COVID-19 с промежутком в шесть месяцев обусловлена эпидемиологическими показаниями. Такой порядок иммунизации может действовать до достижения в России уровня коллективного иммунитета в 60 % от численности взрослого населения. Это соответствует рекомендациями Всемирной организации здравоохранения», – отметили в ведомстве.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщал, что повторная вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 с учетом неблагоприятной эпидемической ситуации будет разрешена в России через полгода после первичной вакцинации или перенесенного заболевания.

Справка «В»

С момента начала массовой вакцинации в Приморье доставлено более 485 тысяч доз отечественных вакцин. Преимущественно поступает двухкомпонентный препарат «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), и за последний месяц получено более 52 тысяч доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».

Отдел новостей «В»