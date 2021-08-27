Главная поликлиника Чуркина выявит и вылечит Владивостокская поликлиника № 6, которая обслуживает более 74 тысяч жителей Первомайского района города, получила современное диагностическое оборудование в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края», сообщает РИА VladNews.

Медучреждение расположено на Черемуховой, 32 в здании бывшего роддома № 5. В прошлом году за счет федеральных средств на всех шести этажах здания был проведен капитальный ремонт. А совсем недавно поликлиника получила 18 единиц современного оборудования на сумму более 35 млн рублей.

Новинки уже применяют для диагностики широкого спектра заболеваний. Например, для выявления онкологии на ранних стадиях. Кроме того, новые современные аппараты помогают оценить степень поражения легких у пациентов с коронавирусной инфекцией.

«Мы получили бодиплетизмограф – это наиболее информативный прибор для исследования функций внешнего дыхания. Он нужен врачам-пульмонологам. С помощью этого аппарата мы сможем определять дыхательные объемы, которые не удается определить с помощью других методов. Исследование абсолютно безопасно для пациентов и длится от 20 до 50 минут. Очень важно: во время процедуры не нужно волевого усилия, потому что при спирографии не всем пациентам удается сделать это хорошо», – рассказала врач функциональной диагностики Валентина Понякова.

В клинике появился внушительный «космический аппарат», как медики называют его между собой. Это флюорографический аппарат ПроСкан-7000, оборудованный защитной кабиной, понижающей радиационную нагрузку на персонал и пациентов.

«В настоящее время раз в год обследуется все население Приморского края, начиная с 15 лет. Этот аппарат, учитывая, что он цифровой, дает минимальную нагрузку на пациента – 0,003 мЗв. Это очень мало при прохождении профилактических и диагностических исследований органов грудной клетки. Самое главное, что на таком оборудовании мы выявляем туберкулез на ранних стадиях», – рассказала главврач учреждения Светлана Беленькая.

Добавим, что в рамках пятилетней федеральной программы модернизации первичного звена такое же оборудование закуплено во Владивостокские поликлиники № 1 и № 9.

Татьяна БОНДАРЕВА, РИА VladNews

Фото Алексея ВОРОНИНА