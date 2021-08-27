ВЭФ-2021 включит более 70 деловых мероприятий В опубликованной на днях расширенной деловой программе Восточного экономического форума – панельные сессии, круглые столы, бизнес-диалоги и международные конференции.

Ключевая тема запланированного на начало сентября ВЭФ-2021 – «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире». Программа форума разделена на четыре основных тематических блока: «Экономика нового времени: что изменится и что сохранится», «Дальний Восток – новые вызовы и возможности», «Общая ответственность в меняющемся мире» и «Молодежный ВЭФ». Главным событием Восточного экономического форума станет пленарное заседание, запланированное на 3 сентября.

В рамках блока «Экономика нового времени» состоятся сессии по таким темам, как глобальные вызовы и возможности для Дальнего Востока и Арктики, партнерство против пандемии, цифровая трансформация, безуглеродная энергетика, креативные индустрии, наука и инновации, туризм и спорт.

Блок «Дальний Восток – новые вызовы и возможности» включает дискуссии по широкому кругу вопросов развития макрорегиона. Часть сессий будет посвящена вопросам повышения качества жизни в ДФО. В рамках «Общей ответственности в меняющемся мире» обсудят климатические изменения, развитие медицины и волонтерства, ответственное потребление и развитие особо охраняемых природных территорий. Кроме того, впервые состоится «Молодежный ВЭФ», где обсудят такие темы, как образование и карьера, предпринимательство, новые медиа.

В рамках деловой программы ВЭФ также пройдут бизнес-диалоги: «Россия – АСЕАН», «Россия – Корея», «Россия – Япония», «Россия – Индия», «Россия – Китай», «Россия – Европа». Запланирован и ряд международных конференций.

Отдел новостей «В»