С днем рождения, мотоцикл! Двухколесные музейные экспонаты иногда «оживают» ради съемок в кино или участия в байк-фесте

Предстоящее воскресенье, 29 августа, – праздник для байкеров не только Приморья, но и всего мира. Именно в этот день в 1885 году немецкий инженер Готлиб Даймлер получил патент на мотоцикл, который впервые продемонстрировал в ноябре того же года.

Его двухколесный самодвижущийся агрегат представлял собой средство с двигателем, закрепленным на велосипедной раме. Даймлер запатентовал его как «повозку для верховой езды с керосиновым двигателем». Именно этот день считают днем рождения первого мотоцикла.

Британский «ветеран» завелся с полуоборота

Среди экспонатов Владивостокского музея автомотостарины, насчитывающего около 80 единиц авто– и мототехники «всех времен и народов», нет самого первого мотоцикла. К сожалению, основатель и многолетний директор этого необычного учреждения культуры Николай Алексеевич Шульжицкий, ныне покойный, не смог найти оригинальное детище инженера Даймлера. Зато здесь есть много других двух– и трехколесных потомков самого первого мотоцикла. И почти все они в «полном здравии», то есть могут самостоятельно передвигаться. Несмотря на почтенный возраст.

Взять, к примеру, одноцилиндровый БСА-500 made in Great Britain 1920 года выпуска. При мощности двигателя в 15 л.с. и рабочем объеме 498 куб. см на хорошей трассе он может разогнаться до 100 км/ч! БСА-500 продемонстрировал свою живучесть в 2004 году на международном слете мотопутешественников «Лицом к океану», где был признан самым старым байком и получил соответствующий диплом. Когда сотрудники музея привезли его на пляж «Золотари» под Находкой, где проходила байкерская тусовка, почти никто не верил, что этот двухколесный старичок вообще сможет завестись. Не говоря уже о том, чтобы тронуться с места. А он не только завелся с полуоборота, но и лихо гонял по песку!

Мотоцикл НСУ-351 (NSU-351), сделанный в Германии в 1933 году, – еще один любопытный раритет музея автомотостарины. Изначально эта модель была разработана как гражданская и не предназначалась для использования на фронте. В довоенном фатерланде это был очень популярный мотоцикл. Но в 1942 году в Германии из-за нехватки техники был издан приказ об изъятии войсками снабжения автомобилей и мотоциклов у населения и предприятий. Вообще, в вермахте использовалась абсолютно разная техника, можно сказать, гитлеровцы не гнушались ничем. Когда машина ломалась, ее просто бросали. Поэтому НСУ-351, ныне пребывающий в созданном Шульжицким музее, когда-то был привезен в Приморье как трофей.

Есть в экспозиции музея еще один «немец» – мотоцикл БМВ-Р75 (BMW-R75) с коляской, изготовленный в Германии в 1940 году (на фото).

Эту тяжелую машину с объемом двигателя 745 «кубиков» и мощностью 26,5 л.с. при 4400 оборотах в минуту инженеры компании BMW разрабатывали по заказу вермахта. Специалисты называют Р75 лучшим мотоциклом Второй мировой войны: он имел пониженную передачу, отключаемый привод на колесо коляски и многое другое. Коляска, кстати, на специальных кронштейнах несла боезапас и дополнительные канистры с бензином.

В сочетании с установленным пулеметом МГ-34 или МГ-42 мотоцикл БМВ-Р75 представлял самостоятельную, часто незаменимую боевую единицу. Мобильные группы из нескольких мотоциклов, усиленные танком или бронетранспортером, легко занимали мосты и высоты. БМВ-Р75 впервые был применен в Африканском корпусе генерала Роммеля и получил прозвище «Сахара». Увы, свою значимость он доказал и на русской земле: в 1941 году, действуя ударными группами, мотоциклы рассекали подразделения Красной армии.

Армейский мотоцикл М-72, в марте 1941 года сошедший с конвейера Московского мотозавода, можно назвать «нашим ответом гитлеровскому автопрому». Хотя М-72 был полностью скопирован с немецкого мотоцикла БМВ-Р71 (BMW-R71), имевшего карданный привод и оппозитный двигатель объемом 746 куб. см, мощностью 22 л.с. при 4600 об/мин. Максимальная скорость М-72 составляла 95 км/ч, снаряженный вес – 350 кг, расход топлива – 6,5 л/100 км. Изготовить раму из труб переменного диаметра и профиля советской промышленности оказалось не под силу, поэтому на М-72 применили сварную раму из круглых труб. Остальные изменения были незначительными.

Добавим, что с началом Великой Отечественной производство М-72 наладили в уральском городке Ирбите, где оно продолжалось до 1961 года. А после войны данную модель стали выпускать в Киеве. В 40-е и 50-е годы этот мотоцикл активно использовался в Советской армии и в милиции. Сегодня в экспозиции Владивостокского музея автомотостарины есть действующий М-72.

Мотоциклы попали в историю. Шанхайскую

Многие экспонаты музея автомотостарины – настоящие кинозвезды. Если во Владивостоке снимают кино про Великую Отечественную войну или про Гражданскую, то музейные машины и мотоциклы снова мобилизуют. Разумеется, с согласия руководства музея. Те же БМВ-Р75 и М-72 последний раз снимались у китайцев в «Шанхайской истории» (12+) в 2004 году. Причем М-72 играл роль немецкого мотоцикла. А как иначе, если он – брат-близнец БМВ-Р75?

Для Владивостока, сыгравшего в «Шанхайской истории» роль города Гамбурга, съемки фильма «про фашистов» стали запоминающимся событием. Где бы ни появлялись киношники, там всегда собиралась толпа любопытных. А в перерывах между съемками «гитлеровский офицер», он же актер краевого театра молодежи Вадим Замараев, и трое статистов в форме солдат вермахта в сопровождении настоящего сотрудника ГАИ выходили на дорогу с автоматами наперевес, тормозили машины и просили водителей предъявить документы:

– Аусвайс, битте, товарищ!

И обалдевшие мужики без ропота выполняли приказание!

– Смотрю, солдаты с оружием, я даже испугался. Хотел свернуть на Светланскую, но было поздно. Сами понимаете, время сейчас неспокойное, всякое может случиться. Вдруг в городе высадился десант, а я не в курсе, – то ли в шутку, то ли всерьез признался хозяин крутого джипа.

– А меня смутил гаишник. Я подумал, что во Владивостоке проходят совместные учения сотрудников дорожной полиции какой-нибудь страны и нашей полиции. По телевизору часто такое показывают, – рассказывал другой водитель после «проверки» документов.

Впрочем, история на тему «кино и немцы» – это уже из другой песни.

Сергей КОЖИН

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