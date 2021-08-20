Приморские яхтсмены подтвердили класс Во Владивостоке наградили победителей и призеров первенства Дальневосточного федерального округа по парусному спорту. На акватории Амурского залива юные яхтсмены 10–19 лет в течение пяти дней сражались за награды в классах яхт «Оптимист», «Кадет», «Лазер 4.7», «Лазер радиал», «420».

Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта Приморского края, в соревнованиях участвовали 142 швертбота – 159 спортсменов из Холмска и Невельска Сахалинской области, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Ванино Хабаровского края. Приморье представляли юные яхтсмены из Владивостока и Находки.

«На первенстве ДФО было разыграно десять комплектов медалей. По итогам соревнований семь золотых наград остались в Приморье, три золота увезли гости», – сообщили в минспорта Приморья.

В самом многочисленном классе «Оптимист» выступило рекордное количество участников – 99 мальчиков и девочек, которых отметили в двух возрастных категориях и абсолютном зачете. В состязаниях главных претендентов на награды среди «оптимистов» интриги не получилось. Уже опытные спортсмены Архип Папко и Екатерина Юрку из Владивостока, представляющие Краевую спортивную школу олимпийского резерва (КСШОР), победили в возрастной категории до 16 лет, а также в абсолютном зачете.

В младшей возрастной группе (до 12 лет) среди юношей лучшим стал Александр Сидоренко из Хабаровска. У девушек этого возраста быстрее всех все этапы преодолела Анна Орлова из владивостокского яхт-клуба «Алые паруса».

В классе «420» выступали экипажи по два человека на борту – полностью женские, полностью мужские и один экипаж микст. Победителями стали Николай Федоренко и Макар Ливинцев из Краевой школы олимпийского резерва. Екатерина Ходырева и Ева Сальникова из Находки выиграли золотые медали среди девушек. Лучшей микст-парой стали Мария Шилакина и Илья Пеньков (КСШОР).

В классе «Лазер 4.7» награды за первое место получили Виталий Жудро (Хабаровск) у юношей и Ангелина Данилина (КСШОР) у девушек. В классе «Лазер-радиал» первенствовали Ксения Живоглазова (Хабаровск) и Роман Лаушкин (Холмск). В классе «Кадет» выступили пять экипажей. Победу в нем одержали Сергей Бондарчук и Степан Дегтяренко (КСШОР).

Как подчеркнули в министерстве спорта Приморья, сезон у яхтсменов продолжается. 19 августа во Владивостоке стартовали чемпионат России в классе крейсерских яхт «Конрад-25Р» и краевые соревнования по парусному спорту – кубок залива Петра Великого.

Отдел новостей «В»