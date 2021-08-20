Шагайте технично! 24 августа в сквере Дениса Давыдова (ул. Русская, 25) состоится мастер-класс по технике скандинавской ходьбы для новичков. Его проведут активисты общественной организации «Твой здоровый образ жизни».

Принять участие в мастер-классе приглашаются все желающие. Начало в 9.00. А с 1 сентября тренировки в парке станут постоянными. Они будут проходить по вторникам и четвергам с 9 до 10 часов утра. При необходимости на первом занятии новичкам могут быть предоставлены скандинавские палки. Для этого заранее следует позвонить по тел. 8-902-524-45-51.

Благодаря проекту общественной организации «Твой ЗОЖ» скандинавскую ходьбу полюбили многие владивостокцы. Этот вид спорта подходит всем – от дошкольников до представителей старшего поколения. К тому же он не требует серьезной физической подготовки, а освоить технику может даже начинающий спортсмен. Все занятия проходят на бесплатной основе.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА