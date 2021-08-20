Всем рекордам можно дать имена Приморских спортсменов призывают фиксировать свои тренировки на онлайн-платформе

Во Владивостоке запустили пилотный проект «Регистрируйся и побеждай!», который подразумевает создание онлайн-платформы с цифровыми профилями спортсменов. Одними из первых, кто зафиксировал свою тренировку для общей статистики, стали губернатор Приморья Олег Кожемяко и руководитель краевого министерства спорта Жан Кузнецов.

В минувшие выходные, когда в регионе отмечали День физкультурника, после традиционной «Зарядки чемпионов» глава региона и министр воспользовались специальной табличкой с QR-кодом и надписью «Регистрируйся и побеждай!». В настоящее время во Владивостоке такие таблички размещены на Водноспортивной станции ЦСКА, стадионе «Строитель», озере Юность (Чан) и универсальной спортивной площадке на Океанском проспекте, 43.

По словам Жана Кузнецова, новый и современный метод сбора данных позволит эффективно спланировать работу ведомства и увеличить долю приморцев, регулярно занимающихся физической культурой и спортом.

«В 2020 году число приморцев, систематически занимающихся спортом, составило 743,7 тысячи человек – 42 % населения края. По сравнению с 2019 годом этот показатель увеличился на 2,7 %. Но не всегда и не все методы сбора статистики показывают реальную картину. Рассчитываем, что современный интерактивный реестр будет действенной мерой в получении объективных данных», – отметил Жан Кузнецов. В министерстве полагают, что создание базы данных позволит более эффективно выстроить работу по созданию новых спортивных объектов, проведению массовых мероприятий.

Жан Кузнецов добавил, что Приморский край стал первой территорией в России, где реализуется такой пилотный проект. Напомним, что получить информацию об объектах спорта в муниципалитетах и режиме их работы, физкультурно-спортивных организациях, спортивных секциях и видах спорта, которыми можно заниматься, в частности, лицам с ограниченными возможностями и людям старшего возраста, можно на Спортивном портале Приморского края.

Евгений СИДОРОВ

Фото министерства физической культуры и спорта ПК