Дети из горящей Якутии отдохнут в Приморье Во Всероссийский детский центр «Океан» во Владивостоке на реабилитацию и отдых приедут 70 детей из районов Республики Саха (Якутия), пострадавших в результате лесных пожаров в регионе. Они станут участниками тематических программ учреждения в период с 20 августа по 20 сентября, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

Как уточнили в ВДЦ «Океан», сотрудники, педагоги, вожатые и администрация учреждения уже готовы окружить ребят заботой, помогут сменить обстановку, создав все условия для качественного образовательного процесса и насыщенного отдыха.

«Мы готовы встретить ребят из районов Якутии, оказавшихся в зоне лесных пожаров. Дети станут участниками образовательных программ дружины «Тигренок». Очень рады, что учебный год для этих школьников начнется именно здесь, на берегу Японского моря», – отметила врио директора Всероссийского детского центра «Океан» Наталья Соловей.

Примечательно, что центр имеет большой опыт реабилитации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Так, в августе в «Океан» приехали 50 школьников из затопленных районов Амурской области.

«После объявления режима чрезвычайной ситуации в регионе «Океан» незамедлительно принял детские делегации», – уточнила Наталья Соловей.

Напомним, что о необходимости организации отдыха и реабилитации для детей из Якутии, где за последние недели прошло около 170 лесных пожаров, ранее заявлял президент России Владимир Путин на совещании о ликвидации последствий природной стихии в регионе.

«Детей точно надо отправить в оздоровительные лагеря, а нуждающимся помочь в лечении в других регионах. Я прошу с коллегами из Якутии проработать этот вопрос», – подчеркнул глава государства.

Лесные пожары в Якутии возникли из-за сухой и аномально жаркой погоды. Огонь затронул населенные пункты и объекты инфраструктуры, из-за чего на территории ввели режим ЧС. В республике временно прекращал работу местный аэропорт, не ходили паромы по реке Лене, из-за пожаров в городе была превышена предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ. По данным МЧС, всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано более 1400 лесных пожаров.

Отметим, что в Приморском крае в связи с низким классом пожарной опасности особый протиповожарный режим был отменен на этой неделе.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА