Чудо, доступное каждому Общими усилиями приморцы могут подарить ребенку шанс на полноценную жизнь

У маленького Владика Демцуры из Владивостока есть одна большая проблема: мальчик родился с одним ушком. Правильно такое заболевание называется «врожденная аномалия развития наружного уха: микротия, атрезия наружного слухового прохода».

Фактически это означает, что у Влада отсутствует не только ушная раковина, но и барабанная перепонка, слуховые косточки. С такой патологией рождается один ребенок на 10 тысяч малышей.

Сейчас мальчишке два года. Это очень общительный и открытый ребенок, легко идущий на контакт даже с незнакомыми людьми. Его редкую особенность аккуратно прикрывает прическа, но дело, конечно, не во внешней привлекательности. Родители Влада обеспокоены тем, что тугоухость влияет на качество жизни ребенка, мешает ему научиться разговаривать, вовремя реагировать на опасности, например, на лай собаки или гудок автомобиля. Они обратились в «Союз независимых медиа», чтобы об истории их сына узнало как можно больше людей.

Помогут в Америке

С момента рождения семья ищет возможность помочь своему младшему сыну. Малышу необходимы хирургическое вмешательство для формирования слухового прохода и пластика ушной раковины. К сожалению, в России такую операцию смогут провести только после достижения ребенком пятилетнего возраста, но и в этом случае гарантий того, что маленький пациент будет слышать, нет.

– Мы обращались ко многим специалистам в России, Корее, Турции. Все говорят, что вернуть слух практически невозможно. Но одна американская клиника готова провести операцию и дает очень хорошие шансы на восстановление. Сделать это нужно как можно быстрее. Чем дольше мы затягиваем, тем сильнее у сына атрофируется слух, а это влияет на развитие мозга. К тому же, когда ухо восстанавливают в более взрослом возрасте, это очень влияет на психику. Дети теряются в пространстве, пугаются громких звуков, – рассказывает мама Ольга Демцура.

Восьмичасовая операция в американской клинике стоит 99 тысяч долларов, или почти 7,4 млн рублей. Конечно, для семьи, в которой помимо Владика есть еще старшая дочка, это непосильно огромная сумма. Родители малыша старались справляться своими силами, но давать кредит в банке им отказались, а использовать материнский капитал на эти нужды просто нельзя: ребенка не признают инвалидом.

В Америке готовы принять Влада в августе 2022 года. Семья уже выплатила клинике первоначальный взнос, чтобы ребенка внесли в очередь и подобрали дату процедуры. Но, хотя до самого хирургического вмешательства еще год, собрать всю сумму необходимо до ноября, чтобы заранее начать подготовку необходимых документов.

– На визы, проживание и перелеты нам потребуется 1,5 млн рублей. После операции мы должны оставаться в США еще 40 дней, чтобы врачи смогли наблюдать за тем, как заживает ушко, – говорит Ольга Демцура. – Сейчас нам обещают, что дополнительные операции не потребуются, но каждые три месяца нужно будет чистить слуховой проход в клинике. Это можно делать в Москве – также за отдельную плату.

Важен каждый рубль

Этой осенью Владик пойдет в детский сад, начнет общаться со сверстниками и привыкать к социуму. По словам родителей, его готовы принять во всех детских учреждениях, не обращая внимания на патологию. Но сам мальчик, глядя в зеркало, начинает беспокоиться: почему у мамы два ушка, а у него всего одно. Чтобы не дать сформироваться комплексам, операцию нужно сделать как можно быстрее.

Владу повезло. Его семье удалось попасть в программу благотворительного фонда «Алеша». На данный момент собрана только четверть от нужной суммы. Внести свой вклад в победу мальчика над болезнью может каждый. Сделать это можно любым удобным способом:

1) Отправить бесплатное СМС на номер 9112, указав сумму пожертвования. Деньги будут списаны со счета вашего телефона.

2) Сделать пожертвование на странице Владика Демцуры (https://aleshafond.ru/children/vladik-demcura) на сайте фонда «Алеша» с помощью банковской карты, Apple Pay или Google Pay, через банковские приложения или QIWI-кошелек. Все доступные способы можно посмотреть на сайте.

3) Отправить пожертвование по реквизитам в любом банке или банкомате города.

Сбербанк:

• Банк: Северо-Западный Банк ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Санкт-Петербург

• БИК: 044030653

• Счет банка: 30101810500000000653

• Получатель: Благотворительный фонд помощи нуждающимся «Алеша»

• Расчетный счет: 40703810055240000272

• ИНН: 7805303459

• КПП: 781601001

• Назначение платежа: Благотворительное пожертвование для Владика Демцуры

Альфа-Банк:

• Банк: «Санкт-Петербургский»

АО «Альфа-Банк»

• БИК: 044030786

• Счет банка: 30101810600000000786

• Получатель: Благотворительный фонд помощи нуждающимся «Алеша»

• Расчетный счет: 40703810432060000131

• ИНН: 7805303459

• КПП: 781601001

• Назначение платежа: Благотворительное пожертвование для Владика Демцуры

Каждое пожертвование можно проверить на сайте фонда «Алеша» в разделе «Поступления». Счет из клиники и другие подтверждающие документы доступны на странице Владика. Туда же будут загружены платежные документы после оплаты счета.

Фонд «Алеша» продолжает следить за своими подопечными и после оплаты лечения. На сайте регулярно публикуются новости о восстановлении и текущем состоянии подопечных, а также интервью с родителями.

Марина ЗУБКО

Фото Алексея ВОРОНИНА