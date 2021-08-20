Безопасно инвестировать, комфортно жить Проведение ВЭФ важно не только для роста экономики, но и для улучшения условий жизни в ДФО

Меньше двух недель остается до начала Восточного экономического форума, который вернется в столицу Приморья после двухлетнего перерыва из-за пандемии. Ход подготовки к крупному международному событию на днях проверил вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Напомним, что в прошлом году проведение ВЭФ было отменено в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией. В этом году пандемия также отразилась на форуме: значительно сокращено количество гостей ВЭФ и количество сопровождающих их лиц. На сегодня участие в форуме подтвердило 51 государство – не намного меньше, чем на ВЭФ-2019, в котором участвовали представители 65 стран.

– С точки зрения наших главных партнеров практически ничего не изменилось. Интерес со стороны всех ведущих стран АТР к форуму большой, делегации будут представлены, – подчеркнул Юрий Трутнев в ходе инспекции подготовки столицы ДФО к ВЭФ.

Приморье – международный терминал

Во вторник, 17 августа, полпред вместе с губернатором Приморья Олегом Кожемяко осмотрел строящуюся экспозицию «Улицы Дальнего Востока» в кампусе ДВФУ на острове Русском. О ходе создания павильона Приморского края рассказал зампред правительства Приморья Николай Стецко. По его словам, 20 августа планируется завершить строительно-монтажные работы, а еще через несколько дней сооружение будет полностью готово.

Основная тема оформления павильона – «Международный терминал»: Приморский край представляется как место, где начинаются грузовые и пассажирские потоки всего Дальнего Востока, как отправная точка из Азии в Россию, как место с успешным опытом реализации высокотехнологичных производств на территориях опережающего развития. Оформление павильона предполагает формирование нескольких концептуальных блоков, посвященных 150-летию Владимира Арсеньева, новым проектам в сфере высоких технологий, транспорта и городской инфраструктуры, туризма и культуры.

Юрий Трутнев поблагодарил создателей павильона Приморья за своевременную и качественную работу. Также полпред ознакомился с ходом работ по подготовке экспозиций ВЭФ в помещениях ДВФУ, где идет монтаж презентационных площадок крупных компаний, федеральных министерств и ведомств.

– Для нас ВЭФ всегда был и будет оставаться не просто мероприятием, на которое съезжается много гостей и руководителей компаний, органов государственной власти Азиатско-Тихоокеанского региона. Для нас форум – это ступенька в развитии Дальнего Востока. Это площадка, на которой мы обмениваемся информацией: что получается, что не получается, что надо улучшить с точки зрения инструментов для привлечения инвесторов, что надо сделать для развития Дальнего Востока в целом, – отметил после осмотра «Улицы Дальнего Востока» Юрий Трутнев. – Мы начали с экономики, потому что без экономического роста невозможно заниматься развитием школ, больниц, детских садов. Но сейчас все больше внимания обращаем на социальные вопросы. Создание условий для нормальной жизни на Дальнем Востоке становится центральным вопросом ВЭФ.

Набережную снова ждет реконструкция

Помимо объектов в кампусе ДВФУ Юрий Трутнев оценил, как преображается накануне ВЭФ-2021 центральная часть Владивостока. В роли «экскурсоводов» выступили губернатор Приморья Олег Кожемяко и глава Владивостока Константин Шестаков.

По словам мэра, к началу ВЭФ должны завершиться работы по ремонту пирсов на набережной Спортивной гавани. Благоустройство всей набережной на участке от спорткомплекса «Олимпиец» до улицы Батарейной предусматривает четыре очереди масштабной реконструкции. Проектно-сметная документация прошла госэкспертизу, а для реализации проекта планируется привлечь бизнес, заключив концессионное соглашение. Уже идут переговоры с двумя потенциальными компаниями-концессионерами.

Впрочем, работы в районе Спортгавани – это, скорее, дело уже следующего года. А этой осенью обновится Университетская набережная бухты Аякс. Многие из объектов, которые регионы ДФО сейчас устанавливают на «Улице Дальнего Востока», продолжат функционировать и после ВЭФ. Украшением города станут и подпорные стены, оформленные в рамках проекта «Мы – Дальний Восток». Каждый из так называемых муралов посвящен одной из столиц региона ДФО.

– Подготовка города к проведению Восточного экономического форума в самом разгаре. Муниципалитет ведет ремонт фасадов в центре города, ремонтируются дороги – я хотел бы принести извинения жителям Владивостока за доставленный дискомфорт. Впереди огромный объем работ, но постараемся провести все как можно скорее, – отметил Константин Шестаков. – Мы понимаем, что можем в короткий промежуток сделать многие маршруты более комфортными и еще долго пользоваться этой инфраструктурой.

Еще одним объектом, который осмотрел Юрий Трутнев вместе с руководителями края и города, стал новый фонтан на центральной площади Владивостока. Само сооружение полностью готово, сейчас строители готовятся к асфальтированию площади. Концепция благоустройства предусматривает увеличение площади озеленения, в том числе за счет уменьшения парковки возле здания правительства Приморья.

Как отметил губернатор края Олег Кожемяко, подготовка к форуму ведется и на других объектах дальневосточной столицы.

– На подготовку к ВЭФ по распоряжению Юрия Трутнева направлено около 780 миллионов рублей – это средства на обустройство не только набережной, пирсов, но и приведение в порядок фасадов домов на центральных улицах, ремонт дорог. Таким образом, форум – еще одна возможность украсить Владивосток, создать здесь новые комфортные места для отдыха жителей и гостей краевой столицы, – заявил глава региона.

Справка «В»

Шестой Восточный экономический форум пройдет на территории кампуса ДВФУ 2–4 сентября. Посетить набережную ДВФУ жители и гости Приморья смогут 5–6 сентября. В эти дни для всех желающих будет работать выставка «Улица Дальнего Востока». 7 сентября ее откроют для посещения организованных групп в рамках социального дня.

Артем СТРОГИН

Фото:

Игоря НОВИКОВА/www.primorsky.ru, Ивана ДЯКИНА