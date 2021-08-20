Водители и овощеводы сейчас нарасхват По состоянию на 1 августа численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости Приморского края, составила 12,9 тысячи человек. Ситуация на рынке труда в регионе характеризуется как стабильная. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года численность безработных снизилась на 38 %.

По информации Приморского центра занятости, самый низкий уровень безработицы наблюдается в крупных городах.

«Во Владивостоке, Артеме, Большом Камне, Находке и Уссурийске уровень регистрируемой безработицы не достигает и 1 %. В этих городах на одного незанятого гражданина приходится до 10 вакантных рабочих мест», – отметили специалисты.

Наибольшая потребность в работниках заявлена в сферах: строительство, обрабатывающие производства, сельское и лесное хозяйства, охота, рыболовство и рыбоводство. Около 70 % от общего количества заявленных вакансий предназначены для рабочих профессий.

«В органы службы занятости населения работодателями заявлено более 65 тысяч вакантных мест», – сообщают в министерстве профессионального образования и занятости населения.

Самыми востребованными на рынке труда рабочими профессиями остаются подсобные рабочие, водители автомобилей, овощеводы, а также мастера, специалисты и агенты по закупкам.

Отдел новостей «В»