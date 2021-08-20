Сработали с прибылью В Приморье растут не только цены, но и зарплаты

Каждые полгода Федеральная служба государственной статистики (Росстат) проводит мониторинг состояния экономики в субъектах РФ. Согласно опубликованным недавно данным за январь – июль 2021 года, Приморский край занимает лидирующие позиции в Дальневосточном федеральном округе по обороту розничной торговли, количеству прибыльных организаций, строительству жилых домов и другим показателям.

Покупать стали больше

За шесть прошедших месяцев в Приморье выручка от продажи товаров населению выросла на 16,6 % по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила около 236 млрд рублей. При этом средний прирост по макрорегиону – 9,9 %, по России – 10,2 %, а в соседнем с нами Хабаровском крае – 8,3 %. Вырос и показатель объема платных услуг: в январе – июле текущего года он составил 78,2 млрд рублей, что на 33,4 % больше, чем в первом полугодии 2020-го. Оборот общественного питания за июнь текущего года превысил в 2,6 раза показатели начала лета 2020 года. Объяснить такие изменения можно ростом двух показателей: цен на товары и услуги и среднемесячной зарплаты населения.

По сравнению с декабрем 2020 года цены в Приморье выросли почти на 3 %. При этом зарплата населения в мае 2021 года стала на 8 % выше, чем годом ранее. На конец весны размер среднемесячной заработной платы в крае составлял 56418 рублей – это шестой показатель среди всех регионов ДФО. Возможно, поэтому приморцы начали активнее пользоваться платными услугами: их объем составил в первом полугодии 78,2 млрд рублей, или плюс 15,2 % к аналогичному периоду 2020-го. При этом в июне-2021 услуг оказали на треть больше, чем в июне предыдущего года. Впрочем, тогда в регионе, как и в целом по стране, действовали жесткие ограничения на работу общепита, развлекательных заведений и туристической отрасли.

Стоит особо подчеркнуть, что в настоящий момент Приморский край занимает первое место во всем Дальневосточном округе по доле прибыльных организаций. У нас она равна 68,9 %, тогда как средний показатель по ДФО равен 62 %. Общая сумма прибыли приморских компаний составила почти 72 млрд рублей.

Почти 10 тысяч живут на пособие

По данным выборочных исследований рабочей силы в апреле – июне, в Приморье насчитывается 949,4 тысячи занятых в трудовой деятельности человек и 41,5 тысячи безработных. Уровень безработицы оценивается в 4,2 % при среднем значении по ДФО в 5,6 % и по России – в 4,9 %. В 2020 году этот же показатель в Приморье был равен 5,5 %, в 2019 году – 5,2 %.

Уровень зарегистрированной безработицы в начале лета составил 1,3 % (в среднем по ДФО – 1,9 %, по РФ – 1,6 %). Пособие по безработице получали в июне 9,9 тысячи человек. При этом работодатели региона заявили в службу занятости потребность в 68,4 тысячи работников.

Налоги указывают на оживление

По результатам прошедшего полугодия Приморье лидирует в сфере строительства жилых домов. За январь – июнь 2021 года в крае ввели в эксплуатацию 343,4 тысячи квадратных метров общей площади жилых помещений с учетом домов на участках для ведения садоводства.

На 19 % по сравнению с прошлым годом вырос индекс производства продукции сельского хозяйства. Здесь Приморский край также занимает первое место по ДФО, где рост индекса в среднем составил 2 %.

Положительная динамика региональной экономики в целом, а также отдельных ее отраслей отразилась и на росте налоговых поступлений. По информации Федеральной налоговой службы, в январе – мае 2021 года в Приморье было собрано около 63,2 млрд рублей налогов, из которых 14,7 млрд рублей поступили в федеральный бюджет и 48,4 млрд рублей пополнили консолидированный бюджет Приморского края.

Отдел политики «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА