В бой идут одни «старики» Участие в выборах нового созыва Законодательного собрания Приморья примут пять партий, которые уже представлены в региональном парламенте.

Перечень партий, чьи названия приморцы в сентябре увидят в бюллетене, определился по итогам заседания Избирательной комиссии Приморского края в среду, 18 августа. На нем было отказано в регистрации списков кандидатов, выдвинутых двумя непарламентскими силами – «Родиной» и «Новыми людьми». Причина – превышение предельно допустимого количества подписных листов, признанных недействительными и недостоверными. Напомним, что партии, уже представленные в ЗС ПК, освобождены от необходимости собирать подписи в поддержку выдвижения кандидатов. Остальным необходимо собрать подписи не менее 0,5 % избирателей Приморья, или около 7 тысяч человек. Однако на практике ни на этих, ни на предыдущих выборах в парламент края ни одна из партий с этой задачей не справилась.

Таким образом, за места в следующем созыве ЗС ПК поборются пять партий, уже представленных в законодательном органе. Это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». При этом количество «списочных» депутатов в новом созыве будет сокращено с 20 до 10 человек. В распределении этих мест смогут участвовать партии, за которые проголосует не менее 5 % избирателей. Отметим, что только наличие «списочного» депутата в ЗС ПК освобождает партию от необходимости собирать подписи в поддержку кандидатов, выдвигаемых на муниципальных выборах в Приморье. Это важная деталь, учитывая, что в 2022 году предстоит переизбрание местных дум в большинстве городов края.

Добавим, что еще 30 депутатов Законодательного собрания будут избраны по одномандатным округам. В большинстве из них конкурировать за мандат будут только представители вышеупомянутых пяти партий. Всего в число зарегистрированных кандидатов в депутаты краевого парламента вошел 151 человек.

Отдел политики «В»

Фото из архива «В»