Ярмарка вернется на площадь Жители и гости столицы края смогут продегустировать и приобрести продукцию ведущих сельхозпроизводителей на 25-й ярмарке «Приморские продукты питания». Она пройдет на центральной площади Владивостока 8 и 9 сентября.

Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, на ярмарке будет представлена продукция от ведущих производителей Приморья.

«В ярмарке примут участие почти 40 производителей, в том числе 15 личных подсобных хозяйств. Жители и гости края смогут продегустировать и приобрести молочную, мясную, рыбную продукцию, овощи, мед, хлебобулочные изделия», – подчеркнули в ведомстве.

Запланирована большая культурная программа, продукция получит профессиональную оценку жюри конкурсов «Гран-при», «Золотая медаль». Мероприятие пройдет с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

Отдел новостей «В»