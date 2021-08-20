Приморцы проходят постковидные медосмотры Жителей Приморья, перенесших COVID-19, приглашают пройти бесплатную углубленную диспансеризацию в одном из 100 медицинских учреждений края. Такой осмотр нацелен на раннее выявление риска инфаркта, инсульта, тромбозов.

С марта этого года в Приморье возобновлена ежегодная диспансеризация, за этот период ее прошли более 102 тысяч человек. А с 1 июля медорганизации проводят углубленную диспансеризацию тех пациентов, кто перенес COVID-19. Такой осмотр прошли уже более тысячи граждан. По словам зампредседателя правительства – министра здравоохранения Приморского края Анастасии Худченко, углубленная диспансеризация нацелена на раннее выявление риска инфаркта, инсульта, тромбозов.

«После перенесенной инфекции COVID-19 пациенты еще три-шесть месяцев находятся в зоне риска. Инфекция дает серьезные осложнения на сердечно-сосудистую систему, повышает риск появления тромбоза. Поэтому важно обследоваться», – подчеркнула министр.

Обследование проходит в два этапа. Первый из них включает семь исследований: общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом (сатурация), тест с 6-минутной ходьбой, спирометрия (измерение объема легких), рентген грудной клетки, прием терапевта. Для граждан, переболевших COVID-19, к этому списку добавится анализ на определение концентрации D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования.

Все эти обследования можно будет пройти за один день. По их результатам врачи определят риски и возможные признаки развития хронических заболеваний, при необходимости для уточнения диагноза направят пациента на второй этап. Он будет включать еще три обследования – эхокардиографию, КТ легких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей. Если по результатам диспансеризации у пациента выявят хронические заболевания или риски их возникновения, то ему будет проведено лечение и назначена медицинская реабилитация.

Отдел новостей «В»

Фото Игоря НОВИКОВА