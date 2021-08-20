Людей по осени считают В России пройдет первая за 11 лет перепись населения

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое определяет точные сроки проведения Всероссийской переписи населения. Она пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Впервые заполнить анкету можно будет через портал «Госуслуги».

Самостоятельно заполнить переписные листы на портале «Госуслуги» жители страны смогут в период с 15 октября по 8 ноября 2021 года. Перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в основные сроки будет затруднено, продлится до 20 декабря 2021 года.

Предварительные итоги предстоящей Всероссийской переписи населения будут подведены в апреле 2022 года. Окончательные итоги ВПН-2021 подведут и официально опубликуют в IV квартале 2022 года.

Напомним, что решение о проведении переписи населения в 2021 году было принято правительством РФ летом 2020 года в условиях пандемии COVID-19. Предложение о проведении переписи в октябре 2021 года, поддержанное президентом России Владимиром Путиным, позволяет оптимальным образом организовать работу во всех регионах страны, отмечают в Росстате. К тому же предыдущие Всероссийские переписи населения 2002 и 2010 годов также проходили в октябре.

Проведение переписи в данный период позволяет сохранить необходимую периодичность, обеспечить сопоставимость, точность и корректность полученных статистических данных как на национальном, так и на международном уровне. Данные сроки входят в рамки рекомендованного ООН периода для общенациональных переписей населения раунда 2020 года.

К настоящему времени уже выполнен основной комплекс подготовительных работ: утверждены формы переписных листов, изготовлены и переданы в регионы электронные планшеты для переписчиков, организована работа переписных комиссий на всех уровнях, сформирован список людей, желающих работать переписчиками, создана цифровая картоснова переписи. Уже началась перепись в труднодоступных районах.

Как сообщают в пресс-центре ВПН-2021, главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале «Госуслуги» (Gosuslugi.ru) с 15 октября по 8 ноября. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Отдел новостей «В»

Фото Василия ФЕДОРЧЕНКО