Участки под ключ В городах Приморья возведут «дальневосточные кварталы»

Увеличить объемы строительства жилья и снизить его стоимость для граждан призвана новая государственная мера поддержки – «Дальневосточный квартал». Ее применение на практике обсудили в среду, 18 августа, на заседании Совета глав регионов ДФО под председательством полпреда Юрия Трутнева.

«Постоянно бывая на территории Дальнего Востока, мы с вами вместе обсуждаем вопрос, связанный со стоимостью жилищного строительства, с доступностью жилья для людей. Сегодня на Дальнем Востоке жилье стоит дорого. В некоторых регионах экстремально дорого», – заявил полпред.

Ускорить темпы жилищного строительства и тем самым снизить стоимость квадратного метра призваны новые государственные программы, которые предоставляют застройщику инфраструктурные кредиты и налоговые преференции на территориях опережающего развития. В частности, Министерством строительства России подготовлена программа «Дальневосточный квартал».

«Мы запустим механизм в этом году. Он дорабатывается. Хотим снизить стоимость жилья для граждан. Это возможно. За счет чего? Прежде всего это предоставление земельных участков, преференций, которые предусмотрены законом о территориях опережающего развития, в том числе строительство подводящей к земельному участку инфраструктуры. Сегодня обменялись мнениями. Мы хотим все посчитать, не ошибиться. Но вообще идея такая. Я уверен, мы ее реализуем», – отметил Юрий Трутнев.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко подчеркнул, что регион готов принять участие в программе «Дальневосточный квартал», чтобы обеспечить приморцев доступным и качественным жильем.

«Сейчас до 35 % в удельном весе квадратного метра занимает стоимость подключения сетей и земли. Программа «Дальневосточный квартал» позволит инвестору получить единую субсидию на инженерные коммуникации, бесплатную землю на территориях опережающего развития, которая будет обеспечена инфраструктурой. Инвестор должен будет предоставить жилье по цене не ниже себестоимости, но при этом доступной для населения», – прокомментировал Олег Кожемяко.

Губернатор добавил, что правительство России уже предусмотрело для Приморья более 9 млрд рублей кредитов на строительство инженерной инфраструктуры. Сформировать пакет заявок на эти кредиты власти края планируют до 1 октября.

«Сейчас перед отраслью стоит глобальная задача по увеличению объемов ввода жилья. Запрос на его строительство есть в Спасске-Дальнем, Арсеньеве, других городах Приморского края. В этом году мы должны сдать 800 тысяч квадратных метров жилья и даже выйти за миллион», – обозначил Олег Кожемяко.

Отдел новостей «В»

Фото из архива «В»