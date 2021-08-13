Борьба за кубок закончилась потасовкой Приморский клуб «Динамо-Владивосток» завершил выступление в Кубке России по футболу на стадии 1/64 финала. К сожалению, наши земляки не смогли в третьем круге пройти московскую команду «Кайрат», которая является дублем одноименного именитого клуба из казахстанской Алма-Аты.

Поединок состоялся 11 августа в российской столице. Главный тренер «бело-голубых» Сергей Бойко выставил на этот матч молодежный состав, чтобы игроки основы смогли отдохнуть перед очередной встречей в чемпионате страны. Это повлияло на рисунок игры дальневосточников.

Первый тайм полностью остался за хозяевами поля. На 32-й минуте приморцам грозил неминуемый гол, однако наш вратарь Виталий Шильников вытащил мяч буквально с линии ворот. Стало ясно, что оборона владивостокского «Динамо» не справляется со своими функциями. Поэтому для ее усиления вместо хавбека Дмитрия Котова на поле вышел центральный защитник Дмитрий Пытлев.

Не получалось у гостей и в нападении – за весь тайм не было зафиксировано ни одного удара в створ ворот соперника. А вот столичный коллектив играл в атакующий футбол, больше владея мячом и постоянно находясь на нашей половине поля. На 65-й минуте мяч влетел в сетку, однако главный судья матча усмотрел у хозяев нарушение правил и гол не засчитал. Столичные футболисты продолжали наступление и еще через 12 минут добились успеха. Центральный нападающий москвичей Вячеслав Швырев в сумятице у ворот динамовцев сумел протолкнуть мяч – 1:0…

Лишь после этого приморцы встрепенулись. Остаток встречи они провели в постоянных атаках. Зачастую прорывы к воротам «Кайрата» осуществлялись с нарушениями правил, за что дальневосточники дважды получили желтые карточки. На 87-й минуте приморцы имели реальный шанс изменить ход встречи, но прорыв двух футболистов в штрафную площадку соперника не увенчался голом. В свою очередь, уже в добавленное время в ответной контратаке москвичи могли удвоить счет. Однако приморцы грудью встали на защиту своих ворот. А за несколько секунд до финального свистка на поле и вовсе возникла потасовка.

Теперь «бело-голубым» придется сконцентрироваться на чемпионате страны. 15 августа в рамках первенства во втором дивизионе они сразятся в Калуге с одноименным клубом. Пока что земляки прославленного ученого Константина Циолковского находятся на предпоследнем месте в турнирной таблице. Пожелаем успеха динамовцам-профессионалам в поединке с футболистами-любителями!

Николай КУТЕНКИХ