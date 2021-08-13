Приморье победило в ЗОЖ Правила прежние: больше двигайся, громко смейся и правильно питайся

ЗОЖ-проекты из Приморского края получили награды на Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания России» сразу в пяти номинациях. В инициативах, отмеченных жюри, представлены практически все направления здорового образа жизни: двигательная активность, сохранение эмоционального интеллекта, правильное и здоровое питание.

Приморские врачи не впервые участвуют в форуме – их деятельность и прежде была отмечена наградами. Но этот год, по признанию главного врача Владивостокской поликлиники № 3 Анжелы Кабиевой, стал урожайным по количеству побед. Напомним, что в этом году поликлиника объединилась с Владивостокским клинико-диагностическим центром – основным генератором ЗОЖ-идей в крае.

Первой наградой стал диплом от организаторов форума за лучший стенд региона, на котором ярко представлены ведущие проекты из Приморья, направленные на развитие здорового образа жизни. Также на мероприятии был организован конкурс, где команда из Приморского края публично презентовала проекты «Приморье за здоровье! Герои нашего края» и «Бизнес-спартакиада Приморья».

За свое здоровье отвечаешь сам

– Одна из национальных целей – к 2030 году увеличить среднюю продолжительность жизни россиян до 78 лет, – отметила министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко на встрече с приморскими делегатами форума. – Конечно, эта задача не решается только силами врачей. К сожалению, таблетка, продлевающая годы жизни, пока не изобретена. Поэтому в основном задействована профилактическая работа, направленная на то, чтобы предотвращать болезни. Основы ее закладывались еще советской медициной, сейчас же мы стремимся сформировать у граждан личную ответственность за свое здоровье.

По мнению Анастасии Худченко, важно не просто увеличивать продолжительность жизни в регионе, но и стремиться к тому, чтобы эта жизнь была активной.

– Здесь свою роль играют и генетика, и окружающая среда, и, разумеется, возможности здравоохранения, и, наконец, тот образ жизни, который ведет каждый из нас, – добавила министр. – Кроме того, мы начали работать с руководителями предприятий: они должны быть заинтересованы в том, чтобы их сотрудники были здоровы. Для того чтобы все эти задачи решать системно, в прошлом году на базе ВКДЦ был создан региональный центр общественного здоровья, который, по сути, и представлял Приморье на форуме «Здоровье нации».

Смех продлевает жизнь

Один из приморских проектов-победителей федерального форума – «Прогулка с врачом – доктор Смех». По большому счету, две методики – скандинавская ходьба и йога смеха – были трансформированы в одну. По словам Анжелы Кабиевой, идея эта абсолютно уникальна, в том числе и потому, что здесь двигательная активность дополнена эффективной методикой по восстановлению эмоционального состояния и возвращению в состояние радости.

Известно, что люди с сохранным эмоциональным интеллектом – а сохранить его помогает именно смех – не просто живут дольше. Они живут дольше полноценной, качественной жизнью. Их меньше касаются старческие изменения психики, они адекватно воспринимают жизнь. Они более устойчивы к стрессу, следовательно, менее подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям и недугам желудочно-кишечного тракта. Наконец, такие люди более успешны и менее агрессивны, они не нуждаются в заместителях счастья – алкоголе, наркотиках, табаке. Согласитесь, это важные аргументы к тому, чтобы озаботиться своим эмоциональным здоровьем.

По словам тренера по хасья-йоге (или смехо-йоге. – Прим. авт.) Оксаны Власовой, смех в принципе невероятно эффективный инструмент для оздоровления. Ведь в процессе смеха освобождение легких от застоявшегося воздуха происходит естественным путем: он выходит наружу со скоростью 100 км/ч, как при кашле. А освободившееся пространство тут же занимает полезный кислород.

– Мы постоянно находимся в стрессе. Мы практически в нем живем. И для того, чтобы спрятать свои эмоции, мы зажимаемся не только эмоционально, но и физически. А когда мы зажаты, к нашим органам перестает поступать кислород. они начинают болеть, и в итоге непременно в каком-нибудь месте серьезно выстрелит: у кого сердце, у кого желудочно-кишечный тракт. Очень часто страдает шейно-плечевой отдел… Мы на своих занятиях смеемся – мало того, что выдыхаем углекислый газ, так еще и заставляем работать диафрагму. Когда работает диафрагма, включается парасимпатическая нервная система, которая отвечает за расслабление, в том числе и мышечное. Вы ведь помните: когда человек расстроен, испуган или сильно взволнован, ему советуют усиленно дышать, – рассказывает Оксана Власова.

Конечно, у современных людей на удивление мало поводов для смеха. Однако нашему организму глубоко все равно, как мы смеемся, – искренне или искусственно. Лишь бы соблюдался механизм открытого громкого смеха – деликатное «хи-хи» с полуулыбкой ситуацию исправить не сможет. В то время как раскатистый хохот дает нам физическую активность, задействуя около 80 мышц, а также позволяет насытить организм кислородом, способствует выработке гормона радости.

Благодаря этому смехо-йогу успешно применяют в аллерго-респираторном центре Владивостока в составе программы восстановления пациентов, переболевших новой коронавирусной инфекцией. Более того, данную методику активно внедряют в программы, разработанные для различных социальных групп и бизнес-сообществ.

Правильные блюда из доступных продуктов

Еще один проект, получивший признание, – «Здоровая кухня Приморья». Он представляет собой совместный конкурс Роспотребнадзора, отельеров и рестораторов. В нем повара демонстрируют свое видение здорового питания через авторскую кухню. Основные критерии конкурса: состав блюда, способ его приготовления, оценка пищевой энергетический ценности, отвечающей принципам здорового питания, а также доступность продуктов, из которых блюдо приготовлено.

Надо отметить, что подобный конкурс – ноу-хау, принадлежащее именно нашему региону, во всяком случае, на всероссийскую площадку с подобной идеей еще никто не выходил. С рецептами конкурсных блюд можно ознакомиться на сайте, разработанном Роспортебнадзором: https://здоровое-питание.рф.

– Сегодня информационное поле невероятно широкое. Каждый мнит себя диетологом-профессионалом. В итоге на аудиторию выдается информация, не имеющая ничего общего с принципами здорового питания, – утверждает один из авторов идеи, начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Ольга Шорникова. – Поэтому ведомством и был разработан сайт, где можно найти рецепты из доступных продуктов, широко представленных на рынке. Просто их нужно правильно готовить. Изменив культуру питания в семьях, мы сможем добиться оздоровления всего общества.

К слову, на этом же сайте можно получить информацию о лучших практиках ЗОЖ на территории Приморского края.

– Мы обсудили с коллегами из регионов проблемы в сфере медицинской профилактики и здоровьесбережения, а также способы их решения, познакомились с научными и практическими разработками коллег. Все лучшее, конечно, возьмем себе на вооружение, – пообещали участники форума «Здоровье нации – основа процветания России» из Приморья.

Лика ТКАЧЕНКО

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предоставлено Оксаной Власовой, с сайта pixabay.com