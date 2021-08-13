Будущее – за голубым топливом Жителей частного сектора в городах Приморья призывают подключаться к газу

В Приморском крае продолжается прием заявок от жителей на подключение к газу домовладений в муниципалитетах, вошедших в первую очередь догазификации. Всего в регионе до 2023 года планируется обеспечить голубым топливом более 72 тысяч частных домов. На данный момент принято уже более 4,5 тысячи заявок на подключение.

До границы участка – бесплатно

Статистику по заявкам озвучили на очередном заседании штаба по догазификации населенных пунктов Приморья, которое состоялось в минувшую среду.

«По состоянию на 11 августа принято 4478 заявок от граждан. Больше всего – 1428 – от жителей Артема, 1237 – в Уссурийске, 703 – в Надеждинском районе, 431 – в Спасском районе, 228 – в Спасске-Дальнем, а также в других муниципалитетах», – отметил министр энергетики и газоснабжения Приморского края Андрей Леонтьев.

Он призвал глав территорий организовать разъяснительную работу среди населения – объяснять жителям все нюансы процесса подключения к газу. Оставить заявки можно в пунктах приема. На их основе будут сформированы графики подключения частных домов к голубому топливу. Министр также подчеркнул, что параллельно со сбором заявок разрабатывается программа мер социальной поддержки граждан при подключении внутридомового газового оборудования. В настоящее время в муниципалитетах завершается сбор данных о нуждающихся жителях.

Напомним, что в рамках работы по газификации региона, которую власти Приморья ведут совместно с Газпромом, поставлена задача до 2023 года обеспечить газом 72,5 тысячи домовладений на следующих территориях:

– Владивостокский городской округ (пригород);

– Артемовский городской округ: Артем, Кролевцы, Заводской, Кневичи, Ясное;

– Надеждинский район: Новый, Прохладное, Шмидтовка, Зима Южная;

– городской округ Большой Камень;

– Уссурийский городской округ: Уссурийск, Воздвиженка, Новоникольск, Элитное, Степное, Баневурово;

– Михайловский район: Новое, Первомайское, Родниковое, Дубки;

– Октябрьский район: Галенки;

– городской округ Спасск-Дальний;

– Спасский район: Славинка, Летно-Хвалынское, Дубовское, Красный Кут.

«Газ в этих населенных пунктах подведут до границ земельного участка бесплатно, дальше по территории домовладения – за счет собственника. Однако главам муниципалитетов совместно с региональным министерством труда и социальной политики необходимо продумать меры поддержки для слабозащищенных категорий населения», – обозначил Олег Кожемяко.

В первую очередь газ буден подан до негазифицированных домовладений в населенных пунктах, а именно до 2643 домов. Губернатор поручил зампреду правительства Приморья Елене Пархоменко совместно с региональными министерствами энергетики и газоснабжения, труда и социальной политики, главами муниципалитетов до 1 сентября сформировать перечень домовладений, желающих подключиться к газу, чтобы с конца этого года начать работы по газификации. Для этого нужно провести сходы граждан, организовать широкое информирование.

Владивосток впишут в схему

Заявки на газификацию частных домов продолжают принимать и во Владивостоке. О регламенте, стоимости и мифах, связанных с этим процессом, на днях рассказал заместитель главы города Тарас Фищук. По его мнению, в наших климатических условиях газ – это экономичный и комфортный вариант для частных домов.

– Какой самый распространенный миф о газификации?

– Самый распространенный миф – что процедура газификации сложная и что она стоит дорого. На самом деле это не так. Регламент, который регулирует газификацию, прописан достаточно точно и четко, и пройти эту процедуру можно быстро и за вменяемые деньги.

– Сколько будет стоить подключение до границы земельного участка и внутри самого участка?

– Если у вас в собственности находится земельный участок и вы намерены использовать газ в личных целях, подключение до границы участка полностью бесплатное. Что касается стоимости проведения газа внутри участка, то это зависит от объема работ. Стоимость проекта варьируется от 15 до 25 тысяч рублей. А стоимость прокладки будет зависеть от способа и технологий.

– Также придется потратиться на внутридомовое газовое оборудование?

– Да, примерная стоимость внутридомового газового оборудования такова: газовая плита – от 6 до 19 тысяч рублей; котел 24 кВт на 100 м3 двухконтурный для подачи тепла и ГВС – от 12 до 60 тысяч рублей; котел 12 кВт на 50 м3 двухконтурный для подачи тепла и ГВС – от 7 до 55 тысяч рублей; счетчик газовый – от 2,5 до 5 тысяч рублей; сигнализатор загазованности также от 2,5 до 5 тысяч рублей.

Стоимость монтажа зависит от мощности, марки производителя оборудования, а также от пожеланий заявителя. Газораспределительные организации помогут подобрать оборудование. Хочу акцентировать внимание, что это единоразовые затраты, которые довольно быстро окупаются низкой стоимостью эксплуатации газа.

– Сколько будет стоить газ? Есть ли скрытые платежи за пользование им?

– Стоимость поставки газа регулируется государством и для граждан устанавливается региональными властями в зависимости от направления использования газа – приготовление пищи, горячее водоснабжение, отопление. Розничная цена для Приморского края, согласно постановлению Агентства по тарифам Приморского края № 18/3 от 2 июня 2021 года, составляет 6400,84 рубля за тысячу кубометров. Скрытых платежей нет, после подключения будут лишь дополнительные затраты на техническое обслуживание внутридомового газоиспользующего оборудования, необходимого для обеспечения безопасной эксплуатации.

– Вырастет ли тариф на газ?

– Рост тарифов происходит только в пределах инфляции, дополнительного увеличения в связи с подключением для граждан не будет.

– Каковы сроки проведения газа после того, как была подана заявка?

– В договоре будут указаны предельные сроки осуществления подключения в зависимости от протяженности газопровода, который требуется построить газораспределительной организацией до границы вашего земельного участка. Срок подключения также учитывает время, требующееся для выполнения мероприятий в границах вашего земельного участка, а именно: прокладки сети газопотребления, внутреннего газопровода по дому, монтажа газоиспользующего оборудования.

– Могут ли мне отказать после того, как я подал заявку?

– Могут, если вы представите неполный комплект документов или данные будут заполнены некорректно. А также если параметры подключения вашего индивидуального жилого дома не будут соответствовать критериям, а именно: дом не зарегистрирован или расположен в негазифицированном населенном пункте.

– Как избежать обмана при подключении?

– На сегодняшний день подключение (технологическое присоединение) осуществляют только газораспределительные организации, деятельность которых регулируется государством. В случае нарушения газораспределительными организациями условий договора о подключении либо получения необоснованного отказа в подключении целесообразно обращаться в Федеральную антимонопольную службу.

Заявку на подключение домовладения к газу можно оформить в электронном виде и отправить на адрес электронной почты: zayavkanagaz@vlc.ru.

Кроме того, муниципалитет собирает заявки в специально созданных для этого пунктах. Точки сбора заявлений находятся:

на ул. Ильичева, 15, кабинет 33,

на ул. Лермонтова, 36, кабинет 7,

на просп. 100 лет Владивостоку, 94,

на острове Русском, ул. Экипажной, 10,

на ул. Махалина, 9, кабинет 32

на ул. Калинина, 116, кабинет 12.

Собранные заявки будут направлены в газоснабжающую организацию для подведения сетей к земельным участкам.

Отдел новостей «В»

Фото:

Алексея ВОРОНИНА, с сайта vlc.ru