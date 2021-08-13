Депутаты идут единым курсом с губернатором Получив официальные статусы столицы Дальневосточного федерального округа и Приморского края, Владивосток в последние годы смог получить и новый импульс к развитию. Однако и соседний Артем тоже не остается без внимания властей.

Это убедительно доказала встреча, которая прошла в Артемовском городском округе несколько дней назад. В обсуждении перспектив развития города участвовали вице-губернатор Приморья Антон Волошко, глава АГО Вячеслав Квон, а также депутаты Законодательного собрания, которые представляют эту территорию, – Александр Ролик и Игорь Чемерис. Забегая вперед, стоит отметить, что участие Чемериса в депутатской «планерке» под председательством Антона Волошко позволило развеять активно муссировавшиеся слухи о якобы имеющем место конфликте депутата с руководством региона.

Глава АГО Вячеслав Квон отметил, что каждый из артемовских депутатов в ЗС ПК ведет очень активную работу на своей территории. Напомним, что помимо Александра Ролика и Игоря Чемериса в краевом парламенте интересы артемовцев также представляет Игорь Шауфлер.

– Будем работать единой командой. Для этого у нас есть все возможности, желание и воля, – подчеркнул в ходе встречи председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик.

В свою очередь, Игорь Чемерис отметил, что Артем сегодня является одним из самых привлекательных городов Приморья. И добиться этого во многом удалось благодаря вниманию главы региона Олега Кожемяко, частью команды которого считает себя Чемерис.

– То внимание, которое уделяет губернатор Приморского края развитию Артема, говорит о многом. Это значит, что он доверяет главе, той власти, которая на сегодняшний день здесь работает, – сказал депутат.

Ответственный за внутреннюю политику вице-губернатор Приморья Антон Волошко отметил, что главным итогом встречи стало формирование единой команды и общего курса работы на территории.

– Рабочая встреча, как мне кажется, стала максимально конструктивной и эффективной с точки зрения «сверки часов». Важно понимать, куда мы идем. Куда идут депутаты, насколько им помогает глава, насколько они отвечают требованиям руководителя территории к тем политикам, которые будут представлять интересы людей, живущих в Артемовском городском округе, – подытожил Антон Волошко.

Отдел политики «В»