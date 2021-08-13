ЦУР плюс СНМедиа: вместе решаем проблемы приморцев! Некоммерческая организация «Союз независимых медиа» и Центр управления регионом Приморский край в четверг, 12 августа, подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны намерены совместно работать с обращениями жителей Приморья, помогать им в решении повседневных проблем, способствовать повышению качества жизни в городах и селах.

«Сегодня мы подписали документ, благодаря которому будем оперативно отрабатывать все вопросы, волнующие граждан»

Подписание соглашения позволит расширить и координировать совместную работу для повышения уровня информированности граждан, улучшения качества жизни на территории Приморского края, содействия диалогу приморцев с государственными и негосударственными органами и структурами, а также организациями разных форм собственности. Сторонами будут осуществляться регулярный обмен информацией, проводиться консультации по вопросам реализации соглашения.

Со стороны СНМедиа подпись под соглашением поставила председатель союза Галина Осипенко, со стороны ЦУРа – и.о. руководителя этой структуры Полина Степаненко.

– К нам поступает очень много обращений от жителей разных муниципалитетов Приморья. Поэтому СМИ, которые входят в наш холдинг, решили объединить усилия в работе с этими обращениями. Для того чтобы более оперативно их отработать, нужна помощь компетентных людей, которые взаимодействуют с государственными структурами, – отметила Галина Осипенко. – Поэтому сегодня мы подписали документ, благодаря которому будем оперативно отрабатывать все вопросы, волнующие граждан.

– Для нас это очень важное событие. Люди, как правило, доверяют независимым СМИ, пишут им свои обращения. ЦУР является центром, который собирает и обрабатывает обращения из абсолютно разных источников, и нам очень интересно получать информацию, которая поступает в «Союз независимых медиа» – в газету «Владивосток», на сайт VladNews, на номер WhatsАpp. Мы готовы сотрудничать и взаимодействовать с СНМедиа, чтобы обращения граждан оперативно получали отклик со стороны региональных и муниципальных властей, а люди быстрее могли решить свою проблему, – прокомментировала и.о. руководителя «Центра управления регионом» Приморский край Полина Степаненко.

Артем СТРОГИН

Фото Алексея ВОРОНИНА