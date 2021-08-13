Корни и лапы в Приморье изымают десятками Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю совместно с сотрудниками Управления Росгвардии по Приморскому краю из незаконного оборота изъято 206 корней женьшеня общим весом более 6 кг, а также дериваты гималайских медведей – лапы и желчь.

У жителя поселка Кировского в холодильных камерах, расположенных на территории продуктовой базы, занимающейся приемом даров леса у населения, было обнаружено 28 корней женьшеня, 48 лап и 18 желчных пузырей гималайских медведей. Еще от 87 корней он пытался избавиться, выбросив коробку в окно, когда на пороге его дома появились сотрудники управления. Однако попытка не увенчалась успехом.

У 44-летнего жителя Арсеньева в автомашине обнаружен 31 корень женьшеня. Столько же находилось в его гараже. Зная о целебных свойствах реликтового растения, мужчина решил всерьез заняться здоровьем и изготовил настойку на корнях. Еще 29 корней растения, занесенного в Красную книгу РФ, для личного потребления приобрел житель поселка Горного Кировского района.

В Погрануправлении уточнили, что все изъятые корни и дериваты переданы в АНО «Центр «Амурский тигр» для определения видового состава и оценки ущерба, причиненного природным ресурсам. По всем фактам проводятся разбирательства, по окончании которых будут приняты правовые решения.

Отдел новостей «В»

Фото пресс-службы Погрануправления ФСБ России по ПК