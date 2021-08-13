Кожемяко поможет Николаеву и Тарасенко Группа из 31 сотрудника краевого учреждения «Приморская база авиационной, наземной охраны и защиты лесов» в среду, 11 августа, выехала в Хабаровск. Оттуда специалисты вылетят в Республику Саха (Якутия), где примут участие в борьбе с лесными пожарами.

Решение направить помощь якутским коллегам принял губернатор Приморского края Олег Кожемяко в ответ на просьбу главы Якутии Айсена Николаева. С начала лета и по настоящее время на территории республики сохраняется сложная лесопожарная обстановка. Как накануне сообщило региональное правительство (его, напомним, возглавляет бывший врио главы Приморья Андрей Тарасенко. – Прим. авт.), приоритетной задачей в борьбе с лесными пожарами является снятие угроз для населенных пунктов и объектов экономики.

По информации на 10 августа, огонь представляет угрозу 13 населенным пунктам на территории шести районов Якутии. Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов накануне в ходе заседания федерального оперативного штаба по лесопожарной обстановке в стране поручил усилить мобилизацию ресурсов, в том числе организовать переброску сил из других регионов страны.

Напомним, что в июне – июле 120 приморских лесных пожарных уже ездили в командировку в Якутию, где принимали участие в борьбе с огнем. Глава республики Айсен Николаев в письме губернатору Приморья Олегу Кожемяко поблагодарил сотрудников КГБУ «Приморская база авиационной охраны и защиты лесов» за помощь в стабилизации лесопожарной обстановки на территории Якутии.

Добавим, что Приморская авиабаза считается одним из наиболее хорошо подготовленных и оснащенных лесопожарных подразделений в ДФО. В июле приморский «лесной спецназ» ликвидировал два крупных и продолжительных лесных пожара на труднодоступных участках в Тернейском муниципальном округе и в Сихотэ-Алинском заповеднике. При этом, как подчеркивают специалисты, огонь удалось победить без помощи погоды – крупных дождей в этот период там не было. Результат достигнут благодаря грамотному применению сил и средств и самоотверженному труду людей.

Отдел новостей «В»