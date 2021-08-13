«Косатки» из Приморья переплыли Байкал Экологические проблемы наши пловцы решают привычным для себя способом

Байкал – самое глубокое и самое популярное среди туристов озеро в мире. Место силы и древних ритуалов коренных народов. Все знают о красоте этого водоема, однако немногие задумываются, какая опасность может угрожать озеру, хранящему в себе 19 % от общего запаса пресной воды на планете.

Второй год спортсмены из разных уголков России собираются на озере, чтобы совершить экологический заплыв «За чистый Байкал». Дистанции здесь нешуточные: в 2020 году пловцы преодолели 55 километров, а в этом – почти 116. Таким необычным способом экоактивисты выражают свой главный посыл: Байкал – наше общее достояние. И беречь его нужно всем вместе.

Согревает только сила духа… и баня

Заплыв по озеру не похож на рядовое соревнование спортсменов. Плыть по маршруту Порт Байкал – Байкальск – Слюдянка предстояло сутки напролет без гидрокостюмов в, мягко говоря, прохладной воде. Поэтому к физической и психологической подготовке спортсменов предъявлялись особые требования.

Преодолеть такое серьезное расстояние решились десять профессиональных пловцов. Четверо из них – Олег Докучаев, Мария Чижова, Евгений Зозуля и Оксана Белецкая – представители Владивостока. Все они попали на Байкал не случайно: за спиной у пловцов – покоренный Берингов пролив, многолетние занятия моржеванием в клубе зимнего плавания «Косатка ДВ» и прошлогодний заплыв по озеру. Хотя по сравнению с нынешними расстояниями акция образца 2020 года кажется легкой прогулкой.

– К заплыву мы готовились заранее. В начале июля провели тренировку в заливе Петра Великого, проплыли 120 километров. Затем приехали на сам Байкал и уже 4 августа плавали в Листвянке. Там температура была всего плюс 6 градусов, но и глубина до 800 метров, – рассказывает президент общественной организации «Олимпийский совет Приморского края» Олег Докучаев. – Маршрут выбрали не случайно: в Байкальске в советское время был расположен крупнейший целлюлозно-бумажный комбинат. Там до сих пор стоят накопители грязных вод, которые использовались для распушения древесины. Это «бомба»: если она попадет в Байкал, случится экологическая катастрофа.

Температура воды, пожалуй, самое серьезное препятствие в экологическом заплыве. В прошлом году команда спортсменов финишировала при температуре плюс 5. Сейчас же участникам повезло чуть больше: Байкал прогрелся до 11 градусов, а в некоторых местах столбик термометра поднимался до плюс 18. При такой температуре обычный человек продержится в воде не больше пяти минут. Закаленный организм пловцов с перепадами справляется намного легче. Как говорит Олег Докучаев, главное – преодолеть себя. Но для соблюдения мер безопасности спортсмены сменяли друг друга каждые 30 минут. По истечении получаса участников акции на сопровождающем судне ждали баня и горячее питание.

Приплыли к Звереву

Может показаться, что между заплывом и заботой об окружающей среде мало связи. Но организаторы мероприятия утверждают: пловец, как живой барометр, может определить чистоту и общее состояние воды. Кроме того, команда брала пробы воды и с помощью квадрокоптера исследовала состояние акватории озера.

Для удобства и правильного распределения сил маршрут разделили на два этапа. Первый начался 5 августа, длился 76 километров и занял у спортсменов 25 часов 4 минуты. Все это время за состоянием пловцов, погружавшихся в воду в одних плавках и купальниках, следили ученые Российской академии наук. Специалистов интересовало влияние гипотермии (переохлаждения) на физическое и психологическое состояние человека в экстремальных условиях жизнедеятельности. Данные, полученные в процессе заплыва, лягут в основу большой научной работы и пригодятся летчикам, полярникам и военным, попадающим в неблагоприятные погодные условия.

Спустя сутки после начала акции спортсмены оказались в Байкальске, где посетили площадку бывшего целлюлозно-бумажного комбината и встретились с представителями Федерального экологического оператора. Пловцам рассказали о работе по переработке грязных отходов на Байкале и создании производства по утилизации. После этого команду ждало еще одно неожиданное знакомство. На встречу с пловцами-экоактивистами приехал известный шоумен, а с недавних пор и политический деятель Сергей Зверев. Звезда родом из Иркутской области и уже много лет занимается проблемами окружающей среды своего региона.

Байкал показал зубы

7 августа в 3 часа ночи спортсмены взяли курс на Слюдянку. Проплыть предстояло еще около 40 километров, но уже в самом начале маршрута погода начала резко меняться.

– На старте поднялся шторм, волны до трех метров – а на Байкале они опаснее, чем на море. Тут даже мелкая гребенка может так раскачать корабль, что мама не горюй, – вспоминает Олег Докучаев. – Поэтому из-за угрозы жизни и здоровью спортсменов было решено прервать заплыв на 12 часов. Озеро – это живой организм, который нужно уважать. Хорошо, что погода успокоилась, и мы смогли продолжить. Может быть, Байкал понял, что мы здесь с добрыми намерениями.

Чтобы спортсменам в процессе заплыва ничего не угрожало, на протяжении всего маршрута их сопровождали байкальский поисково-спасательный отряд, сотрудники МЧС России по Иркутской области, медицинские работники. Но была у этого заплыва и еще одна маленькая (в буквальном смысле) особенность.

– С нами плыли трое детей шести, девяти и десяти лет. Когда у спортсмена оставалось три-пять минут до завершения смены, мы с катера выпускали к нему ребенка. Они вместе доплывали и шли греться, – рассказывает Олег Докучаев. – Во Владивостоке очень сильное детское направление плавания. Наши детишки задают тон по всей России, и с этим заплывом тоже справились на ура.

8 августа в 1.45 ночи по местному времени команда пловцов финишировала в Слюдянке. Маршрут составил 115,6 километра и занял у спортсменов 38 часов 22 минуты. Устанавливать мировые рекорды по скорости преодоления или другим показателям команда не планировала. Основной целью акции было и остается привлечение внимания к экологическим вопросам. Результатами заплыва организаторы остались очень довольны: преодолеть маршрут удалось, все пловцы чувствовали себя хорошо, да и научные исследования состоялись.

В следующем году команда планирует еще один большой заплыв на Байкале – с привлечением экологов и проведением научно-практической конференции.

Марина ЗУБКО

Фото Ильи КИСЕЛЕВА