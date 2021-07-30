На пленэре растут мастера Ежегодно в конце июля в галерее современного искусства «Арка» традиционно открывается выставка студенческих работ, выполненных на пленэре в прошлом году. Вот и сейчас жителей и гостей Владивостока приглашают взглянуть на «Пленэр-2020» (6+).

– У этой выставки – глубокие корни, – рассказала Вера Глазкова, директор галереи «Арка». – Ежегодно уже 17 лет мы проводим вместе с институтом искусств такую экспозицию-конкурс, где представлены работы студентов художественного факультета, причем лучшие, выполненные в технике графики и живописи.

За это время многие из тех имен, что когда-то скромно читались на подписях под студенческими этюдами, громко зазвучали в художественном мире не только Приморья, но и Дальнего Востока. Еще недавно Александр Злотников, Александра Эпштейн, Маргарита Джура волновались, достойны ли их рисунки выставки, а нынче у этих молодых художников проходят – и вполне успешно – персональные вернисажи!

Напомним, что ежегодно студенты художественного факультета института искусств со своими мастерами выезжают на пленэр. В 2020 году молодые художники и руководители курсов Наталья Попович, Александр Енин и Виталий Медведев побывали в Бурятии, в Славянке и на Байкале. Было создано около 70 работ в живописи и графике, лучшие из которых – еще до выставки в «Арке» – уже были показаны в Национальном музее Бурятии на выставке «Дальний Восток. Параллели и меридианы». Ну а теперь на лучших из лучших могут посмотреть и жители Владивостока.

Кроме того, ежегодно в номинациях «Графика» и «Живопись» кафедра живописи и рисунка присуждает три лауреатские премии. Победители в них получают денежное вознаграждение.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА