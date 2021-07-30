От Сидеми до ГУЛАГа О судьбе представителя семьи Янковских расскажет выставка в Доме-музее семьи Сухановых.

В Доме чиновника Суханова работает выставка «Все сложилось здесь…» (6+), посвященная 110-летию Валерия Янковского, представителя третьего поколения приморской ветви старинного польского рода.

Как рассказали организаторы, выставочный проект раскрывает человеческие качества Валерия Юрьевича и его любовь к родной земле через произведения, воспоминания современников, личные предметы из фондов Музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева и частной коллекции известной приморской журналистки, исследовательницы творчества Лариссы Андерсен Тамары Калиберовой.

В выставочных залах представлены письма Валерия Юрьевича и Лариссы Андерсен (русской поэтессы и танцовщицы, одной из самых ярких творческих женщин русской эмиграции), платье Лариссы (1930-е годы), фотографии из семейного архива Янковских и другие ценные экспонаты.

– Выставка родилась к юбилейной дате: в этом году исполнилось 110 лет со дня рождения Валерия Юрьевича. Семья Сухановых была связана с Янковскими: они хорошо общались, проводили время в Сидеми, а Александр Суханов планировал женить своего старшего сына Григория на одной из дочерей Янковских, – говорит Анастасия Игнатенко, руководитель Дома-музея семьи Сухановых. – И хоть этого не случилось, открытие выставки именно в Доме семьи Сухановых подчеркивает тесную связь судьбы Валерия Янковского с Владивостоком.

Выставка состоит из пяти разделов, связанных с местами, в которых жил Валерий Юрьевич. Например, в блоке «Сидеми» раскрываются взаимоотношения семей Сухановых и Янковских. В части, посвященной Корее, – рассказ об обустройстве на корейской земле после вынужденного отъезда из Владивостока, встречах с эмигрантами и знакомстве с Лариссой Андерсен. Блок «ГУЛАГ–Магадан» знакомит с историями ареста Валерия Янковского, неудачного побега из лагеря. В разделе «Владивосток» – тайное посещение Сидеми, переезд из Магадана во Владивосток, поездка в Америку к сыну Сергею, переезд во Владимир.

Завершающий блок «Владимир» повествует об общественной деятельности Валерия Юрьевича, издательстве книг и усилиях, потраченных на инициативу по возвращению исторического названия Безверхово («Сидеми», как произносил сам Валерий Юрьевич).

Справка «В»

Валерий Юрьевич Янковский – писатель, охотник, член Русского географического общества, человек сложной, интересной судьбы. Он родился в семье Юрия Янковского и Маргариты Шевелевой, пережил эмиграцию в Корею и ссылку в лагерь. Вопреки многочисленным жизненным перипетиям его всегда влекло на родную землю. Все произведения, написанные В.Ю. Янковским, дают широкую картину жизни Южно-Уссурийского края.

Отдел новостей «В»

Фото пресс-службы музея имени В.К. Арсеньева