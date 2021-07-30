Звезды: восходящие и приглашенные Лауреат фортепианных конкурсов и баритон из Монголии – на сцене фестиваля «Мариинский»

Самые яркие солисты Мариинского театра (исторической сцены в Санкт-Петербурге) примут участие в шестом фестивале «Мариинский» (6+) во Владивостоке.

Звезда мирового фортепианного исполнительства, лауреат множества престижных конкурсов Сергей Редькин выступит в столице ДФО дважды. Завтра, 31 июля, в Большом зале музыкант будет солировать в фортепианном концерте № 17 Вольфганга Амадея Моцарта в симфоническом вечере «Моцарт. Шуберт» (6+). За пульт оркестра театра встанет главный дирижер Приморской сцены Павел Смелков. Также в программе вечера – Пятая симфония Франца Шуберта.

3 августа состоится сольный концерт Сергея Редькина (6+) в Большом зале Приморской сцены Мариинского театра. Прозвучат фортепианные произведения Франца Шуберта и Александра Скрябина.

Сергей Редькин, воспитанник петербургской пианистической школы, хорошо знаком слушателям Приморской сцены. Музыкант неоднократно выступал во Владивостоке с симфоническими, камерными, сольными программами. Сергей Редькин много гастролирует по России и за рубежом – в Германии, Австрии, Франции, Швейцарии, Швеции, Финляндии, Португалии, Монако, Польше, Израиле, США и Мексике. Является лауреатом множества международных конкурсов. В 2015 году завоевал III премию и бронзовую медаль на XV Международном конкурсе им. П.И. Чайковского в Москве.

Большим событием «Мариинского» станут три выступления знаменитого баритона Ариунбаатара Ганбаатара на Приморской сцене театра. Выдающийся молодой баритон заслуженный артист Монголии и Республики Бурятия Ариунбаатар Ганбаатар – приглашенная звезда VI международного Дальневосточного фестиваля «Мариинский». Артист выступит в двух спектаклях Приморской сцены, а также станет солистом оперного гала-концерта.

1 августа Ариунбаатар Ганбаатар выйдет в партии Жоржа Жермона в опере Джузеппе Верди «Травиата» (12+). Трагическую историю любви «дамы с камелиями» вместе с ним представят ведущий тенор приморской труппы Алексей Костюк (Альфред Жермон) и примадонна мировой оперы колоратурное сопрано Альбина Шагимуратова (Виолетта Валери). Дирижер спектакля – Павел Смелков. А 4 августа Ариунбаатар Ганбаатар выступит в большом гала-концерте солистов оперы (6+), в котором также примут участие Альбина Шагимуратова, солисты Мариинского театра Юлия Маточкина, Юрий Воробьев и другие артисты.

Спектаклем закрытия фестиваля «Мариинский» станет мистическая опера Петра Чайковского «Пиковая дама» (6+), которая будет представлена в эталонной классической постановке Юрия Темирканова (8 августа). Ариунбаатар Ганбаатар исполнит в ней партию князя Елецкого, знаменитая ария которого стала коронной в репертуаре певца.

Баритон Ариунбаатар Ганбаатар находится в начале своей многообещающей международной карьеры. В его багаже достижений – ведущие вокальные конкурсы мира: победа на XXIV Международном конкурсе вокалистов им. М.И. Глинки в Москве, Гран-при XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского, триумф на легендарном конкурсе Би-би-си «Певец мира» в Кардиффе в номинации «Камерное исполнение».

В 2016 году артист был удостоен ордена Чингисхана – высшей государственной награды Монголии. Сейчас Ариунбаатар Ганбаатар – приглашенный солист Мариинского театра.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта Приморской сцены Мариинского театра