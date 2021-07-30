Уссурийский залив обезопасят от стоков с городской свалки В бюджете Приморья предусмотрят средства на приобретение очистных сооружений для комплекса по переработке и утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) на улице Холмистой во Владивостоке. Соответствующее решение было принято на очередной сессии Заксобрания края в среду, 28 июля.

Напомним, что несколько недель назад Олег Кожемяко потребовал увеличить мощности по сортировке бытовых отходов на полигоне и продумать очистку сточных вод на объекте. Соответствующие поручения глава региона дал во время посещения объекта 26 июня, раскритиковав краевое министерство ЖКХ за низкие темпы внедрения процесса раздельного сбора поступающих отходов. Еще одно направление, за которое губернатор подверг критике профильные ведомства, – экологическая безопасность на полигоне, в частности, очистка сточных вод, которые проходят через территорию объекта. Он осмотрел коллектор, по которому вода вытекает на поверхность, и ручей Безымянный, где было выявлено значительное загрязнение опасными веществами.

«Конечно, это вопиющее безобразие и безответственность руководителей министерства жилищно-коммунального хозяйства, они будут наказаны. Сейчас в первоочередном порядке нужно наладить очистку ручья Безымянного, навести порядок с самим полигоном, поставить дополнительные мощности для переработки отходов, чтобы сортировать больше мусора. Мы, со своей стороны, выделим необходимые деньги на рекультивацию, устройство полигона», – обозначил глава Приморья, потребовав решить проблему в кратчайшие сроки.

По словам министра ЖКХ Приморского края Владимира Бабича, чтобы «перехватить» стоки, ведущие к полигону, будет установлена насосная станция для перекачки воды в пруды-отстойники. Позже здесь появятся очистные сооружения для дальнейшей очистки вод. Параллельно восстановят ливневые коллекторы, сделают гидроизоляцию водопропускных лотков. Часть мероприятий будет завершена уже в августе, остальные к концу года.

Губернатор подчеркнул, что первоочередная задача – наладить очистку сточных вод с полигона, прекратив их попадание в близлежащие акватории и почву.

«Должен быть четкий план-график выполнения работ, привлечены нужные специалисты, чтобы как можно скорее этот вопрос был решен. Крайний срок – 1 декабря 2021 года», – обозначил Олег Кожемяко.

Отдел новостей «В»

Фото Ивана ДЯКИНА/www.primorsky.ru