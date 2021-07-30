Городские службы и УК вывозят старые автопокрышки Борисенко, Кирова, Тигровая, Набережная, Пологая, Амурская, Бестужева, Посьетская, Станюковича – эти и многие другие улицы вошли в перечень адресов, где в последние дни работала дорожная служба краевой столицы. Ее силами производился сбор и вывоз старых автопокрышек.

В городском управлении дорог и благоустройства прокомментировали, что этими работами заняты сотрудники муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий» и управляющие компании города. Если последние наводят порядок во дворах многоквартирных домов, то муниципальная служба собирает выброшенные покрышки на всех других территориях – на косогорах, в лесополосе, за гаражами, вблизи пляжей и вдоль дорог.

«За первые шесть месяцев на переработку в специализированную компанию «ЭкоСтар Технолоджи» мы передали более 35 тысяч собранных на улицах города автопокрышек. Работы продолжаются. Заключили еще дополнительный контракт на эти виды работ. Планируется, что до конца ноября на переработку передадим еще более 50 тысяч автопокрышек», – добавил заместитель главы администрации города – руководитель управления дорог и благоустройства Николай Зайцев.

Специалисты городского управления дорог и благоустройства добавляют, что особо остро вопрос выброшенных покрышек стоит весной и осенью, когда автомобилисты проводят сезонную переобувку своих машин. К сожалению, многие, не задумываясь о вреде таких отходов, просто выбрасывают б/у покрышки за гаражами, в лесу, на косогорах. Автолюбителей просят бережнее относиться к природе и не выбрасывать старые автопокрышки, а сдавать их на утилизацию. Прием ведут шиномонтажные мастерские и специализированные компании.

Отдел новостей «В»

Фото МБУ «Содержание городских территорий»