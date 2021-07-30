Крупногабаритное неудобство Почему диваны можно вывозить со двора за счет регоператора, а плитку и трубы – нет?

До недавних пор вывоз старой мебели или неисправной бытовой техники был головной болью жителей многоквартирных домов, а также предметом бесконечных споров между гражданами и управляющими организациями.

Правила вывоза крупногабаритного мусора (КГМ) гласили: транспортировку вышедших из употребления шкафов, диванов и холодильников граждане обеспечивают собственными силами и за отдельную плату. Но люди в такие нюансы не вникали и тащили рухлядь к мусорным бакам, а мусоровозы традиционно ее игнорировали – попробуй-ка запихни кресло в бункер! Нередко это становилось причиной недопонимания и конфликтов между гражданами и управляющими организациями.

С приходом регионального оператора по обращению с отходами – у нас в крае его функции с 2020 года выполняет КГУП «Приморский экологический оператор» – постепенно решился вопрос и вывоза крупногабаритного мусора. Как пояснили в ПЭО, поскольку крупногабаритные отходы (КГО) отныне входят в состав твердых бытовых отходов (ТБО), расходы за их вывоз включены в состав единого тарифа на коммунальную услугу по обращению с ТКО, то есть в ежемесячную плату граждан за вывоз бытового мусора в размере 76 рублей 37 копеек с человека. Это значит, что оказавшийся ненужным после ремонта диван или шкаф можно утилизировать без дополнительных затрат.

Соответственно, вывозом и утилизацией крупногабаритного мусора также занимается регоператор. При этом важно помнить, что складировать негабаритные отходы необходимо на специально оборудованных площадках с ограждением, асфальтированным или бетонным покрытием, хорошими подъездными путями.

Также установлены нормативы, которые определяют, сколько контейнеров для крупногабаритного мусора должно приходиться на каждый жилой массив. Если специальной площадки с такими контейнерами нет, то допускается складирование крупногабаритного мусора на обычной контейнерной площадке для ТБО. Но именно что на площадке – и ни в коем случае не в самих мусорных контейнерах! Если речь идет о крупных вещах (например, креслах или диванах), то их необходимо разобрать на детали и складировать рядом с мусорными баками.

По информации ПЭО, вывоз КГО обеспечивается по мере его накопления, но не реже одного раза в 10 суток при температуре наружного воздуха плюс 4°С и ниже, а при температуре плюс 5°С и выше – не реже одного раза в неделю.

А теперь самое главное: что входит в крупногабаритные отходы помимо уже упомянутой мебели? Это бытовая техника независимо от размеров (в том числе неисправные холодильник или стиральная машинка. – Прим. автора), сантехника – краны, унитазы, бачки, раковины и даже ванна. А также отходы после текущего и косметического ремонта, например, куски линолеума или обоев.

Однако стройматериалы, которые остались от капитального ремонта, запрещено складывать в контейнеры или на площадку для ТКО: подобные отходы, даже если смогли поместиться в установленные для бытового мусора бункеры, способны повредить мусоровозы при погрузке и транспортировке. Часть таких отходов может представлять опасность для человека и окружающей среды, в том числе из-за строительной пыли. Более того, вывоз этой категории мусора не включен в утвержденный норматив регоператора. Поэтому, если кто-то из жильцов в многоквартирном доме затеял капитальный ремонт, ему придется самому озаботиться вывозом отходов.

В строительный мусор от капремонта входят плитка, паркет, части стен или перегородок, пеноблоки, кирпичи, гипсокартон, прочие отходы от проведения перепланировок, трубы. Одним словом, все элементы несущих строительных конструкций и инженерных систем.

Скорее всего, в этот перечень входят и душевые кабины – к сожалению, нет никаких нормативных документов, относящих эти конструкции к тем или иным категориям отходов. Также не входят в зону ответственности регоператора ТКО вывоз и утилизация бэушной авторезины, поэтому ее нельзя складировать на контейнерных площадках.

Лика ТКАЧЕНКО

Фото из архива «В»