Конюхов покорил полюс. И написал картины В конце июля прославленный российский путешественник Федор Конюхов, который вместе с семьей прожил 21 год в поселке Врангель под Находкой, успешно добрался до Северного полюса на дрейфующей льдине.

Нашему земляку для достижения цели понадобилось 250 часов, сообщает экспедиционный штаб заслуженного мастера спорта и заслуженного художника РФ. В пути его на некотором отдалении сопровождал белый мишка.

«Первая одиночная дрейфующая станция в летнем сезоне успешно завершила свою работу. Это историческое событие! Все прошло штатно. Льдину выбрали надежную (15 кв. километров, толщина 1–1,5 метра), полярный медведь к дрейфующей станции не подходил – это была одна из самых серьезных угроз», – цитирует Конюхова его персональный сайт.

Отметим, что во время экспедиции он написал семь художественных этюдов. Остается добавить, что Федор Конюхов покорил Арктику в шестой раз. Впереди у него новые необычные путешествия.

Николай КУТЕНКИХ

Фото с сайта konyukhov.ru