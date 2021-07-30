Газ дойдет до каждого В Приморье за два года планируется газифицировать почти 73 тысячи домовладений

Новый вид топлива до 2023 года поступит в 28 населенных пунктов края. Такая задача была поставлена во время очередного совещания под руководством губернатора Приморья Олега Кожемяко. Работы по газификации планируется начать в конце текущего года.

Сбор предварительных заявок от граждан на подключение к газу должен быть проведен главами муниципальных образований до 1 сентября. Отметим, что бесплатно газопровод будет проведен лишь до границы домовладения. Дальнейшие работы по установке котла, колонки и внутренних распределительных сетей берет на себя владелец участка. Для слабозащищенных категорий населения главами муниципалитетов совместно с региональными министерствами труда и социальной политики будут продуманы меры поддержки.

Как подчеркнул Олег Кожемяко, за первые два года газом необходимо обеспечить около 200 тысяч человек. С 2023 года начнется газификация юга Приморья, а также некоторых промышленных предприятий, объектов энергетики и ЖКХ.

«Много поступает вопросов от приморцев, когда придет газ. Есть поручение президента России обеспечить бесплатное подключение, и мы совместно с Газпромом эту большую работу начинаем», – заявил Олег Кожемяко.

Планируется, что по истечении двухлетнего срока будут газифицированы следующие населенные пункты:

– Владивостокский городской округ (пригород);

– Артемовский городской округ: Артем, Кролевцы, Заводской, Кневичи, Ясное;

– Надеждинский район: Новый, Прохладное, Шмидтовка, Зима Южная;

– городской округ Большой Камень;

– Уссурийский городской округ: Уссурийск, Воздвиженка, Новоникольск, Элитное, Степное, Баневурово;

– Михайловский район: Новое, Первомайское, Родниковое, Дубки;

– Октябрьский район: Галенки;

– городской округ Спасск-Дальний;

– Спасский район: Славинка, Летно-Хвалынское, Дубовское, Красный Кут

Кстати

Жители Владивостока сегодня могут подать заявку на подключение своего дома к газоснабжению ориентировочно к 2024–2030 году

В административно-территориальных управлениях Владивостока принимают предварительные заявки от всех желающих подключить свое домовладение к системе газоснабжения.

Точки сбора заявлений

Первореченский район

Ильичева, 15, 3-й этаж, каб. 33

Советский район

пос. Трудовое, Лермонтова, 36, каб. 7

проспект 100 лет Владивостоку, 94

Фрунзенский район

о. Русский, Экипажная, 10

с. Береговое, Школьная, 1

Ленинский район

Махалина, 9, каб. 32

Первомайский район

Калинина, 116, каб. 12

Предварительную заявку можно подать в электронном виде на адрес электронной почты: zayavkanagaz@vlc.ru. Собранные заявки будут направлены в газоснабжающую организацию для подведения сети газоснабжения к земельному участку потребителя.

Напомним, что данная работа ведется в связи с поручением президента России № Пр-907 по поэтапному завершению газификации к 2024 и 2030 годам.

Отдел новостей «В»

Фото из архива «В»