Газ дойдет до каждого
В Приморье за два года планируется газифицировать почти 73 тысячи домовладений
Новый вид топлива до 2023 года поступит в 28 населенных пунктов края. Такая задача была поставлена во время очередного совещания под руководством губернатора Приморья Олега Кожемяко. Работы по газификации планируется начать в конце текущего года.
Сбор предварительных заявок от граждан на подключение к газу должен быть проведен главами муниципальных образований до 1 сентября. Отметим, что бесплатно газопровод будет проведен лишь до границы домовладения. Дальнейшие работы по установке котла, колонки и внутренних распределительных сетей берет на себя владелец участка. Для слабозащищенных категорий населения главами муниципалитетов совместно с региональными министерствами труда и социальной политики будут продуманы меры поддержки.
Как подчеркнул Олег Кожемяко, за первые два года газом необходимо обеспечить около 200 тысяч человек. С 2023 года начнется газификация юга Приморья, а также некоторых промышленных предприятий, объектов энергетики и ЖКХ.
«Много поступает вопросов от приморцев, когда придет газ. Есть поручение президента России обеспечить бесплатное подключение, и мы совместно с Газпромом эту большую работу начинаем», – заявил Олег Кожемяко.
Планируется, что по истечении двухлетнего срока будут газифицированы следующие населенные пункты:
– Владивостокский городской округ (пригород);
– Артемовский городской округ: Артем, Кролевцы, Заводской, Кневичи, Ясное;
– Надеждинский район: Новый, Прохладное, Шмидтовка, Зима Южная;
– городской округ Большой Камень;
– Уссурийский городской округ: Уссурийск, Воздвиженка, Новоникольск, Элитное, Степное, Баневурово;
– Михайловский район: Новое, Первомайское, Родниковое, Дубки;
– Октябрьский район: Галенки;
– городской округ Спасск-Дальний;
– Спасский район: Славинка, Летно-Хвалынское, Дубовское, Красный Кут
Кстати
Жители Владивостока сегодня могут подать заявку на подключение своего дома к газоснабжению ориентировочно к 2024–2030 году
В административно-территориальных управлениях Владивостока принимают предварительные заявки от всех желающих подключить свое домовладение к системе газоснабжения.
Точки сбора заявлений
Первореченский район
Ильичева, 15, 3-й этаж, каб. 33
Советский район
пос. Трудовое, Лермонтова, 36, каб. 7
проспект 100 лет Владивостоку, 94
Фрунзенский район
о. Русский, Экипажная, 10
с. Береговое, Школьная, 1
Ленинский район
Махалина, 9, каб. 32
Первомайский район
Калинина, 116, каб. 12
Предварительную заявку можно подать в электронном виде на адрес электронной почты: zayavkanagaz@vlc.ru. Собранные заявки будут направлены в газоснабжающую организацию для подведения сети газоснабжения к земельному участку потребителя.
Напомним, что данная работа ведется в связи с поручением президента России № Пр-907 по поэтапному завершению газификации к 2024 и 2030 годам.
Отдел новостей «В»
Фото из архива «В»