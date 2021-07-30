Пробки на Чуркине скоро закончатся. А в центре – появятся На участке дорог от улицы Олега Кошевого и далее по направлению к Русскому острову возвели две новые опорные конструкции и ремонтируют еще пять подпорных стен. Завершить все работы, из-за которых в последние недели главная трасса на Чуркине скована автомобильными пробками, должны к 15 августа, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

«На улице Олега Кошевого подрядная организация завершила основные строительные работы и возвела две новые опорные конструкции из железобетонных блоков КБП для укрепления откосов. По направлению к Русскому острову общая протяженность конструкции составила около 100 метров, а на противоположной стороне – более 220 метров. Впереди у компании - восстановление благоустройства», – прокомментировал Николай Зайцев, заместитель главы города – начальник управления дорог и благоустройства.

Не оставили без внимания на этом участке и существующие подпорные стены. Сразу пять конструкций специалисты подрядных организаций приводят в порядок. На всех основные ремонтные работы должны завершить к 15 августа. После этого стены ждет преображение: художники создадут на них панно столиц Дальневосточного региона. Здесь появятся панно с символами Магадана, Улан-Удэ, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Якутска.

Добавим, что в перечень ремонта на текущий год также включены подпорные стены на Окатовой, 18, Володарского, 8, Ладыгина, 17 – 19а, проспекте «Красного знамени», 45, Светланской, 207 и Зои Космодемьянской, 7. На части объектов работы завершены.

А вот в центре Владивостока движение транспорта в ближайшие полмесяца будет затруднено. Сегодня, 30 июля, в районе перекрестка Светланской и Уборевича начнется ремонт коммуникаций, требующий перекрытия проезжей части. Здесь МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) и подрядная организация «Дальстам» заменят тепловую сеть и проходной канал. Планируется, что работы на объекте продлятся до 15 августа.

Проходной канал, где находится тепловая сеть и другие жизненно важные коммуникации, пребывает в аварийном состоянии. Таковы итоги обследования строительной конструкции. Экспертизу проводили специалисты ВПЭС. Срок эксплуатации железобетонных конструкций составляет более 30 лет, и сегодня им необходим срочный ремонт. Канал, располагаясь под дорогой, постоянно испытывает вибрационную нагрузку – конструкция подвергается динамическим нагрузкам от транспорта.

По информации мэрии, объезд для личного и общественного транспорта на время проведения дорожного ремонта будет организован по улицам Пушкинской, Фонтанной, Корабельной набережной, Уборевича, Алеутской, Семеновской и Океанскому проспекту. Жителей Владивостока просят с пониманием отнестись к ограничению движения в центре города. Если своевременно не осуществить этот ремонт, в зимний период это чревато всевозможными авариями на сетях и отключениями отопления и горячей воды.

Отдел новостей «В»

Фото пресс-службы администрации Владивостока